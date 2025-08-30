Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella juntos, nuevamente, en Bogotá este 30 de agosto

Foto: Instagram de Silvestre Dangond

Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella regresan en concierto a la capital colombiana para dar inicio a su gira ‘El Último Baile’. Este evento se realizará en el Estadio el Campín, el sábado 30 de agosto de 2025, a las 8:00 p. m. Entrada con costo.

El anuncio de este concierto ha causado gran revuelo entre los silvestristas y seguidores de La Espriella, pues es uno de los eventos más esperados en el país, dado que con el lanzamiento de esta producción musical, los dos artistas vuelven a estar juntos en tarima, después de que decidieran tomar rumbos separados hace más de catorce años.

Con el concierto en Bogotá, inician su tour ‘El Último Baile’, una producción en la que encuentras canciones como El Dolor de Cabeza, Caminando Libre, Torcida y Volvamos a ser Novios, compuesta por fallecido Omar Geles, quien hizo parte del primer concierto de Silvestre en El Campín y que visitará las principales ciudades del país.

El esperado show, incluirá una producción escénica de alto nivel, pensada para ofrecer una experiencia memorable a los asistentes y promete quedarse en el corazón de los amantes del folclor vallenato, quienes vibrarán con la energía y pasión que solo estos dos gigantes de la música pueden transmitir.