Cayó otro implicado en el asesinato de Miguel Uribe Turbay; es señalado de escoger al sicario que le disparó

–La Fiscalía General de la Nación reportó este sábado la captura en Bogotá de otro presunto involucrado en el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Se trata de Harold Daniel Barragán Ovalle, quien habría participado en la planeación de la acción sicarial y escogido al adolescente que disparó contra Uribe Turbay el pasado 7 de junio, en el barrio Modelia, en el occidente de la ciudad.

Barragán Ovalle, con una trayectoria criminal de 10 años, fue capturado por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Policía Nacional y será presentado ante un juez de control de garantías para la legalización de los procedimientos que permitieron su detención.

Producto de las labores investigativas desplegadas por la Fiscalía General de la Nación para dar con los involucrados en el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, fue capturado en Bogotá Harold Daniel Barragán Ovalle, quien habría participado en… pic.twitter.com/sbDIF53kBq — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) August 31, 2025



En la misma diligencia se le hará la formulación de imputación por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, uso de menores de edad para la comisión de delitos y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado, informó la fiscalia.

Con Harold Daniel Barragán Ovalle son siete los capturados por el crimen de Miguel Uribe Turbay. Además del adolescente que le disparó, los demás son Elder José Arteaga Hernández, alias El Costeño o ‘Chipi’; Cristian Camilo González Ardila, quien se entregó voluntariamente; Katerine Andrea Martínez y William Fernando González Cruz, alias El Hermano, todos los cuales fueron judicializados e imputados. Igualmente, Carlos Eduardo Mora, ciudadano colombo-venezolano, que aún no ha sido imputado de cargos.