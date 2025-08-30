Olmedo López se convierte en testigo estrella en la macro investigación por el saqueo de la UNGRD

–En virtud del principio de oportunidad suscrito con la Fiscalía General de la Nación, Olmedo de Jesús López Martínez, el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, se convirtió en testigo estrella en la macro investigación por el saqueo de la entidad, informó este sábado la Fiscalía General de la Nación.

Un juez penal de control de garantías de Bogotá impartió legalidad al principio de oportunidad suscrito por la Fiscalía General de la Nación López Martínez, en el cual este asumió los compromisos de servir de testigo de cargo contra otros involucrados en la defraudación a la UNGRD y expresó públicamente su arrepentimiento y garantía de no repetición en conductas delictivas,

Ante su decisión de colaborar con la macroinvestigación que sigue por el entramado de corrupción en la UNGRD, se suspende parcialmente la acción penal contra López Martínez por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público agravado por el uso, durante el término de un año con posibilidad de prórroga.

En el curso del proceso se conoció que el exdirector de la UNGRD, en ejercicio de su cargo y como ordenador del gasto en la entidad, direccionó contratos de mitigación y atención en emergencias en varios departamentos, entre marzo del 2023 y febrero de 2024, con el propósito de beneficiar a contratistas específicos, congresistas y otros funcionarios.

Por estos hechos, Olmedo de Jesús López Martínez aceptó mediante preacuerdo su responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación.