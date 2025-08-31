Con Villa Desafío, el Torneo de Ajedrez y la Carrera Atlética, hoy cierra el Festival de Verano de Bogotá

Fotos: IDRD.

El Festival de Verano 2025 llega a su fin este domingo 31 de agosto de 2025 con tres actividades y eventos deportivos imperdibles. Se trata de la Villa Desafío en el Centro Felicidad (CEFE) de San Cristóbal, Torneo Internacional de Ajedrez Rápido y Blitz y la Carrera Atlética de Verano 3K y 10K. ¡Conoce más detalles, asiste y apoya a los bogotanos y bogotanas que representarán a la capital!

El Festival de Verano 2025, bajo el lema ‘una ciudad que juega es una ciudad feliz’ culmina este domingo 31 de agosto, tras llenar de vida a Bogotá con más de 100 actividades deportivas y recreativas que activaron a la ciudadanía durante todo un mes.

Para cerrar con broche de oro esta inolvidable edición, que tuvo como gran atractivo a China como país invitado, la agenda del 31 de agosto ofrece eventos diseñados para el disfrute de miles de personas, principalmente en torno a la actividad física con amigos y familia.

“El Festival de Verano 2025 nos demostró que Bogotá es una ciudad que se mueve, que disfruta y que se une alrededor del deporte, la recreación, la actividad física y la cultura. Más de 100 actividades nos dejaron un mes lleno de vida y participación ciudadana. Seguiremos trabajando para que cada edición sea más grande, más incluyente y más inspiradora para todos y todas en la ciudad”, destacó Daniel García Cañón, director del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD).

Villa Desafío en el Centro Felicidad (CEFE) de San Cristóbal

Ee domingo 31, el Centro Felicidad (CEFE) de San Cristóbal será escenario del Villa Desafío, un reto dirigido a jóvenes entre 12 y 17 años que combina aventura, estrategia y diversión. Los participantes enfrentarán pruebas de campamento y supervivencia, aprenderán a armar carpas, hacer nudos y construir refugios, y recorrerán un circuito de puentes colgantes, cuerdas, muro de escalada y desafíos físicos.

Además, podrán disfrutar del Hangar de Juegos Virtuales, zona picnic, espectáculos en tarima y una variada oferta gastronómica al aire libre. La actividad no requiere inscripción, será un evento abierto y gratuito desde las 9:00 a. m. hasta 4:00 p. m. Conoce más detalles aquí: Villa Desafío, el reto juvenil del Festival de Verano 2025 en Bogotá

Torneo Internacional de Ajedrez Rápido y Blitz

De manera simultánea, Bogotá será sede de un evento internacional de alto nivel: el Torneo de Ajedrez Rápido y Blitz, que se llevará a cabo en el Centro Felicidad (CEFE) Cometas de Suba. El certamen reunirá a destacados ajedrecistas internacionales junto a los mejores talentos del país, ofreciendo un espectáculo de primer nivel para los amantes de este deporte. Las partidas se desarrollarán entre las 10:00 a. m. y las 6:00 p. m., con entrada libre. Amplia detalles aquí: Festival de Verano 2025: Bogotá recibe el Torneo Internacional de Ajedrez

Carrera Atlética de Verano 2025 3K y 10K

El evento que pondrá el broche final al Festival de Verano 2025 será la tradicional Carrera Atlética de Verano 3K y 10K, que este domingo 31 de agosto recibirá a 2.000 corredores para cerrar la celebración al ritmo del deporte y la actividad física.

El recorrido se realizará sobre la ciclovía de la avenida calle 26, entre las carreras 98 y 60, desde las 7:00 a. m. hasta el mediodía. La prueba tendrá dos modalidades: 10K individual, para atletas y corredores habituales, y 3K familiar. Revisa más información aquí: ¿Te inscribiste a la Carrera Atlética de Verano 2025? Asiste este domingo 31 de agosto

La inscripción abierta se realizó el sábado 23 de agosto, luego de completar los 2.000 cupos disponibles.

De esta manera, el Festival de Verano 202 ‘una ciudad que juega es una ciudad feliz’ baja el telón después de un mes de alegría, con más de 100 actividades recreativas y deportivas abiertas al público para el disfrute en comunidad. Porque desde la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), el bienestar de Bogotá es prioridad.