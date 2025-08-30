El comando del Ejército Nacional nombró al General Federico Mejia como nuevo director del Centro Nacional de Entrenamiento

Por: Carlos Martinez

En el Fuerte Militar de Tolemaida, la guarnición militar más grande e importante de Colombia y la región, se realizó 000la ceremonia de transmisión de mando del Centro Nacional de Entrenamiento (CENAE)._

Con la presencia del actual comandante del Ejército Nacional general Luis Emilio Cardozo al igual que toda la cúpula de la institución, el coronel Henry Palomino Cano, comandante saliente, entregó el mando al brigadier general Federico Alberto Mejía Torres, cómo nuevo director del principal centro nacional de entrenamiento de Colombia y referente militar para Latinoamérica.

En el mayor centro especializado en la formación militar están las escuelas de Lanceros, de Fuerzas Especiales, de Paracaidismo Militar, de Asalto Aéreo, de Entrenamiento y Reentrenamiento Táctico, de Tiro y los batallones de Apoyo y Servicio para el Entrenamiento y de Policía Militar N.° 5 Guillermo Fergusson.

El general Federico Mejía cumple 34 años al servicio de la institución. A lo largo de su carrera militar se ha destacado por haber sido comandante del Batallón de Infantería N.° 1 General Simón Bolívar, director de la Escuela de Infantería, comandante de la Brigada de Selva N.° 22, comandante de la División de Fuerzas Especiales, comandante del Comando Específico del Cauca y su último cargo, comandante de la Tercera División, entre otros cargos operativos.

Se ha caracterizado por su férrea posición contra los grupos al margen de al Ley como el Gao del ELN, las disidencias de alias Iván Mordisco, el Clan del Golfo y alias Calarcà, a quienes ha señalado como los máximos terroristas del país, toda vez que se han dedicado al reclutamiento de menores de edad, desplazamiento forzado, control del narcotráfico y dominio territorial de una de las regiones más estrategicas para el envío de drogas al exterior.

También, denunció la macabra práctica del uso de drones para atentar contra la población civil y la fuerza pública, en el sur del territorio nacional, prácticas que fueron puestas en conocimiento a los organismos internacionales de Derechos Humanos.

De igual manera, puso al descubierto cómo estos grupos ilegales han venido amenazando a la población civil para enfrentar a la Fuerza Pública, inclusive denunció el pago de dinero para que personas se opongan a la acción de las autoridades en estos territorios que los ha llevado hasta la retención ilegal de soldados mediante las asonadas.

Cuenta con más de 42 distinciones por su abnegado trabajo, excelente desempeño y compromiso con su misión constitucional. Él ha recibido reconocimientos que exaltan su impecable hoja de vida, con la cual hoy llega lleno de metas y compromisos para asumir esta importante responsabilidad.