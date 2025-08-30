IDRD aumenta el presupuesto para el alto rendimiento de sus atletas

Foto: IDRD

Mientras el deporte colombiano enfrenta el recorte presupuestal más profundo de su historia a nivel nacional, la capital del país envía un mensaje claro y contundente: en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa el deporte sí es prioridad.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), destinará este año más de 37.000 millones de pesos al apoyo de los atletas y paratletas del Equipo?Bogotá, lo que representa un incremento de más de 3.500 millones frente a 2024. Con esta decisión, la ciudad reafirma su compromiso con el alto rendimiento, el bienestar de los deportistas y la consolidación de Bogotá como referente deportivo nacional e internacional.

“Mientras otros recortan, nosotros invertimos. Mientras se cierran puertas, aquí se abren oportunidades. Para Bogotá, el deporte sí es clave”, remarcó el director del IDRD, Daniel García Cañón.

El respaldo del Distrito no se limita al aumento de recursos. Detrás de cada peso invertido está la convicción de que el deporte es un motor de transformación social. Actualmente, más de 1.500 atletas y paratletas integran el Equipo?Bogotá, entrenándose a diario para dejar en alto el nombre de la capital y obteniendo resultados en medallas, récords y reconocimientos que inspiran a toda la ciudadanía.

“Todos los integrantes del Equipo Bogotá son un símbolo de disciplina, resiliencia, talento y trabajo en equipo. Nuestros atletas y paratletas son grandes por sus logros, pero también por su espíritu, coraje y sentido de pertenencia”, enfatizó el director del IDRD.

Con el incremento presupuestal y el fortalecimiento de la imagen del Equipo?Bogotá, el IDRD envía un mensaje inequívoco: el deporte es identidad, esperanza y orgullo de la ciudad. En un contexto adverso a nivel nacional, Bogotá se posiciona como un territorio que abre oportunidades y respalda a quienes lo entregan todo en la pista, en la cancha, en la piscina, en el velódromo o sobre el tatami. ¡Equipo Bogotá, siempre grande!