Por colarse en TransMilenio y otras infracciones, 7.000 personas pagan sanciones

Ingresar o salir por puertas no autorizadas en estaciones y portales de TransMilenio, o evadir el pago del pasaje en el sistema de transporte público, son dos de las conductas más comunes que atentan contra la convivencia en Bogotá. Estas faltas están contempladas en la Ley 1801 de 2016, Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, y generan multas tipo 1 de $ 94.900 y tipo 2 de $ 189.800, respectivamente.

Sin embargo, quienes reciben estos comparendos tienen la posibilidad de pagar la multa con descuento durante los primeros cinco días hábiles o conmutarla participando en un programa comunitario o actividad pedagógica.

En lo corrido de este año, más de 7.000 personas a quienes les han impuesto comparendos por convivencia han optado por saldar su deuda con la ciudad, a través de labores comunitarias como recoger basuras en quebradas, sembrar semillas en humedales, pintar y embellecer parques o limpiar monumentos.

A continuación, el video de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), con más información sobre estas jornadas de para pagar comparendos den la ciudad:

A agosto de 2025, los comparendos por convivencia han disminuido un 27 % frente al mismo periodo del año anterior. No obstante, las conductas más recurrentes siguen siendo: portar armas cortopunzantes, evadir el pago del transporte, ingresar o salir por puertas no autorizadas, consumir sustancias psicoactivas cerca de instituciones educativas y participar en riñas.

Estrategias para transformar la convivencia

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) desarrolla acciones pedagógicas en las 20 localidades de Bogotá. A través del Laboratorio de Convivencia, se han creado ocho dispositivos como La Escalera del Cuidado, Cartografía Social y Cuadro de Encuentros Improbables, que han impactado a más de 2.000 personas con reflexiones sobre el respeto al espacio público, el medio ambiente y las relaciones comunitarias.

Asimismo, la Escuela de Convivencia forma a la ciudadanía y a las autoridades de Policía en resolución pacífica de conflictos, comunicación asertiva, autorregulación y mediación comunitaria.

Canales para resolver comparendos

Las personas que tengan pendientes con comparendos pueden acercarse a los Cades, Super Cades y Casas de Justicia de la ciudad, donde recibirán orientación profesional. También están disponibles las líneas de WhatsApp 301 445 7292 y 324 681 4036, habilitadas de lunes a viernes entre las 7:00 a. m. y las 4:30 p. m.