Este es el pronóstico del clima en Bogotá para este sábado 30 de agosto
Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.
Aquí sí pasa, te presentamos el pronóstico del clima o del tiempo en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa para que programes tu salida y evites contratiempos. El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) dio a conocer el pronóstico del clima en Bogotá para este sábado 30 de agosto de 2025. ¡Entérate y programa tu día!
En la madrugada, se espera cielo parcial a mayormente nublado con predominio de tiempo seco.
De acuerdo con el reporte, en la mañana, se prevé nubosidad variada con predominio de tiempo seco.