    Este es el pronóstico del clima en Bogotá para este sábado 30 de agosto

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Cuál es el pronóstico del clima en Bogotá para sábado 30 agosto 2025Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

    Aquí sí pasa, te presentamos el pronóstico del clima o del tiempo en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa para que programes tu salida y evites contratiempos. El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) dio a conocer el pronóstico del clima en Bogotá para este sábado 30 de agosto de 2025. ¡Entérate y programa tu día!

    En la madrugada, se espera cielo parcial a mayormente nublado con predominio de tiempo seco.

    De acuerdo con el reporte, en la mañana, se prevé nubosidad variada con predominio de tiempo seco.

