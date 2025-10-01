Se habilitó la Vía al Llano después de protestas: así está la movilidad hoy 1 de octubre

Foto: Coviandina

Este miércoles 1 de octubre la Vía al Llano se habilitó luego de dos días de manifestaciones en el sector de Guayabetal. De esta manera, las autoridades confirmaron que se vuelve a implementar el pico y placa 4X2 que venía funcionando desde semanas atrás en este corredor vial que conecta a la capital del país con Villavicencio.

Pico y placa 4×2 en la Vía al Llano o la Vía Bogotá-Villavicencio

Con el fin de facilitar el paso de vehículos en la variante con conexión a la antigua Vía al Llano en el kilómetro 18, tras el deslizamiento que afectó el corredor principal de la Vía Bogotá-Villavicencio, se estableció por parte de las autoridades y el Concesionario Coviandina, medida de pico y placa 4×2, en los siguientes horarios:

Sentido Bogotá – Villavicencio. Habilitado durante 2 horas:

7:00 p. m. a 9:00 p. m.

1:00 a. m. a 3:00 a. m.

7:00 a. m. a 9:00 a. m.

1:00 p. m. a 3:00 p. m.

Sentido Villavicencio – Bogotá. Habilitado durante 4 horas:

9:00 p. m. a 1:00 a. m.

3:00 a. m. a 7:00 a. m.

9:00 a. m. a 1:00 p. m.

3:00 p. m. a 7:00 p. m.

Estos horarios estarán vigentes hasta que las autoridades lo vean necesario y podrán modificarse en función de los resultados obtenidos. Cargas extradimensionadas: podrán circular únicamente en horario diurno y de acuerdo a lo establecido en las Resoluciones 4959 de 2006 y 3011 de 2025. Las ambulancias tendrán prioridad para el paso por la variante del kilómetro 18+000.

Se pueden registrar cierres preventivos por alto flujo vehicular en el kilómetro 0 en el sector del Uval en Usme al sur de Bogotá y en otros tramos. ¡Conoce detalles y planifica tus recorridos al sur del país!

Reporte en vivo de la Vía al Llano hoy miércoles 1 de octubre

Corte 6:33 a. m.

Variante k18+300 – k19+200 habilitada en sentido Villavicencio – Bogotá hasta las 7:00 a.m. Tráfico bidireccional por los túneles de la nueva calzada. Reducción de carril k39+600. Tiempo seco.

Recuerde que ambulancias y organismos de socorro tienen prioridad de paso. Alto flujo.