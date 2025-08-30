Ojo con los cortes de luz este sábado 30 de agosto en Bogotá y municipios aledaños

Foto: Enel Colombia

Este sábado 30 de agosto de 2025, hay cortes de luz en barrios de Bogotá y en los municipios de Tocancipá y Mosquera en Cundinamarca. Estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía. ¡Conoce las zonas y barrios con esta medida aquí!

Barrios de Bogotá con cortes de luz este sábado 30 de agosto de 2025

Localidad de Chapinero

Desde las 8:15 a. m. hasta las 4:00 p. m. De la calle 50 a calle 53 entre carrera 12 a carrera 14 – Barrio Marly.

Localidad de Engativá

Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la carrera 69 a carrera 71 entre calle 48 a calle 50 – Barrio Jardín Botánico.

Localidad de Kennedy

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la carrera 82 a carrera 84 entre calle 0 a calle 2 – Barrio Maria Paz.

Localidad de Santa Fe

Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. Vereda Verjón – Barrio Hoya Teusaca.

Desde las 4:30 p. m. hasta las 7:30 p. m. De la carrera 6 a carrera 14 entre calle 25 a calle 27 – Barrio San Diego.

Localidad de Suba

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 121 a calle 123 entre carrera 44 a carrera 46 – Barrio Batan.

Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m. De la calle 131 a calle 133 entre carrera 108 a carrera 110 – Barrio Villa María.

Localidad de Teusaquillo

Desde las 8:15 a. m. hasta las 4:00 p. m. De la carrera 13 a carrera 15 entre calle 50 a calle 53 – Barrio Quesada.

Municipios aledaños a Bogotá con cortes de luz este sábado 30 de agosto

Municipio de Tocancipá, cundinamarca

Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la veredas: Verganzo, Canavita.

Municipio de Mosquera, cundinamarca

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. Parque Industrial Vallarda, calle 7 a calle 9 entre carrera 6 este a carrera 8 este.

Recomendaciones y consejos para los usuarios durante cortes de luz programados

Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos tengan presente, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía: