Ojo con los cortes de luz este sábado 30 de agosto en Bogotá y municipios aledaños
Foto: Enel Colombia
Este sábado 30 de agosto de 2025, hay cortes de luz en barrios de Bogotá y en los municipios de Tocancipá y Mosquera en Cundinamarca. Estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía. ¡Conoce las zonas y barrios con esta medida aquí!
Barrios de Bogotá con cortes de luz este sábado 30 de agosto de 2025
Localidad de Chapinero
Desde las 8:15 a. m. hasta las 4:00 p. m. De la calle 50 a calle 53 entre carrera 12 a carrera 14 – Barrio Marly.
Localidad de Engativá
Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la carrera 69 a carrera 71 entre calle 48 a calle 50 – Barrio Jardín Botánico.
Localidad de Kennedy
Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la carrera 82 a carrera 84 entre calle 0 a calle 2 – Barrio Maria Paz.
Localidad de Santa Fe
Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. Vereda Verjón – Barrio Hoya Teusaca.
Desde las 4:30 p. m. hasta las 7:30 p. m. De la carrera 6 a carrera 14 entre calle 25 a calle 27 – Barrio San Diego.
Localidad de Suba
Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 121 a calle 123 entre carrera 44 a carrera 46 – Barrio Batan.
Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m. De la calle 131 a calle 133 entre carrera 108 a carrera 110 – Barrio Villa María.
Localidad de Teusaquillo
Desde las 8:15 a. m. hasta las 4:00 p. m. De la carrera 13 a carrera 15 entre calle 50 a calle 53 – Barrio Quesada.
Municipios aledaños a Bogotá con cortes de luz este sábado 30 de agosto
Municipio de Tocancipá, cundinamarca
Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la veredas: Verganzo, Canavita.
Municipio de Mosquera, cundinamarca
Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. Parque Industrial Vallarda, calle 7 a calle 9 entre carrera 6 este a carrera 8 este.
Recomendaciones y consejos para los usuarios durante cortes de luz programados
Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos tengan presente, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía:
- Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.
- Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.
- Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.
- Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.
- En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.