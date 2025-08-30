Acueducto sembrará 4.865 árboles como resultado de campaña ‘Tu factura virtual’

Foto: Acueduto de Bogotá.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) sembrará 4.865 nuevos árboles como resultado de la campaña ‘Tu factura virtual, un árbol real’. Con este avance, ya son 298.974 usuarios los que hoy disfrutan de los beneficios de este servicio digital. ¡Conoce detalles y pásate a la factura o recibo del agua en formato digital!

La campaña busca promover una acción sencilla con gran impacto: por cada usuario que se pasa a la factura virtual, el Acueducto sembrará un árbol nativo en zonas de restauración ecológica, brindará acompañamiento y mantenimiento para garantizar su conservación.

“La campaña ‘Tu factura virtual, un árbol real’ ha sido un éxito. Miles de bogotanos se han sumado, logrando que hoy tengamos cerca de 300 mil usuarios con factura virtual. Cada nuevo usuario significa un árbol nuevo para la ciudad y un paso firme hacia la sostenibilidad. Vamos a seguir promoviendo esta estrategia porque demuestra que juntos podemos transformar a Bogotá”, afirmó Fabián Santa, gerente de servicio al cliente de la EAAB.

Estos primeros 4.685 árboles serán sembrados, a partir del 01 de noviembre, en los predios de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales -PTAR- Canoas, y en el Pondaje La Magdalena, contribuyendo a la restauración ambiental y al mejoramiento de la calidad del aire en la región.

Beneficios ambientales y ciudadanos con la ‘Tu factura virtual, un árbol real’

Ambiente: cada factura virtual significa menos consumo de papel, menos emisiones de CO? y más árboles sembrados que contribuyen a la restauración de ecosistemas, la mejora del aire y la conservación del agua.

Usuarios: mayor comodidad y seguridad al recibir la factura directamente en el correo electrónico, disponibilidad inmediata desde cualquier dispositivo y la satisfacción de contribuir al futuro ambiental de la ciudad.

La invitación está abierta para que más bogotanos se sumen a esta iniciativa. El proceso es rápido y sencillo: