Planetario Nocturno: el plan perfecto para el cierre de verano este 30 de Agosto

El Planetario de Bogotá, del Instituto Distrital de las Artes (Idartes), invita a la ciudadanía a disfrutar de la agenda de actividades que se tendrán el sábado 30 de agosto de 2025 en una nueva jornada de Planetario Nocturno. Desde las 4:00 p. m. se tendrá una agenda llena de actividades relacionadas con las ciencias del espacio para toda la familia.

¡Ten en cuenta que algunas actividades tienen costo de boletería!

Este sábado 30 de agosto regresa el tradicional Planetario Nocturno, una jornada con actividades relacionadas con las ciencias del espacio, pensadas para toda la familia

Asiste al Planetario Nocturno el sábado 30 de agosto de 2025

El Planetario de Bogotá tiene abiertas sus puertas de 4:00 p. m. a 9:00 p. m. y disfruta de las siguientes actividades:

Show inmersivo científico Catástrofes Cósmicas

Este espectáculo combina el poder visual del domo del Planetario de Bogotá con una banda sonora inspirada en el metal, para sumergir al público en un viaje sensorial que explora los escenarios más extremos del cosmos. Recrea eventos astronómicos de alta energía como supernovas, colisiones galácticas, estallidos de rayos gamma y agujeros negros devorando estrellas, invitando a contemplar la magnitud y violencia de los fenómenos que moldean y amenazan el universo tal como lo conocemos.

Lugar: domo

Horarios: 4:00 p. m. y 8:00 p. m.

Show inmersivo científico Un viaje a la Luna

En la segunda mitad del siglo XX, la carrera espacial entre la Unión Soviética y Estados Unidos impulsó avances científicos y tecnológicos sin precedentes, desde el lanzamiento del Sputnik 1 en 1957 hasta la llegada del hombre a la Luna en 1969.

Este show revive el alunizaje de las misiones Apolo, explora la superficie lunar y recrea la atmósfera de este acontecimiento histórico con la música del icónico álbum The Dark Side of the Moon de Pink Floyd.

Lugar: domo

Horario: 6:00 p. m.

Charlas incómodas Conspiraciones astronómicas, entre la palabrería y la realidad

Un espacio para debatir sobre algunas de las teorías conspirativas más conocidas relacionadas con la exploración espacial. A través de documentos y videos, se analizará cómo la desinformación, los avances tecnológicos, los conflictos históricos e incluso las tragedias han alimentado estas narrativas.

Lugar: Auditorio

Horario: 7:00 p. m.

Entrada libre hasta completar aforo

Charla interactiva Naveguemos por el cielo

Una experiencia inmersiva, dinámica y participativa para conocer las características del cielo, identificar sus objetos y comprender cómo diferentes culturas han interpretado la bóveda celeste a través de la astronomía y la mitología.

Lugar: Sala Múltiple

Horarios: 6 p.m., 7 p.m. y 8 p.m.

Entrada libre hasta completar aforo

Taller Fantasmas extraterrestres

Un espacio para conversar sobre los rayos cósmicos, su origen y sus efectos en la vida cotidiana. Los participantes podrán realizar experimentos para detectarlos y participar en lecturas grupales que ayuden a comprender su extraño comportamiento.

Lugar: Astroteca

Horarios: 4:00 p. m, 5:00 p. m., 6:00 p. m., 7:00 p. m. y 8:00 p. m.

Entrada libre hasta completar aforo

En el marco de la temporada Cuántica, el Planetario de Bogotá presenta esta muestra visual y sensorial en alianza con Boreal Expedition LLC., reconocida por documentar las auroras boreales. A través de imágenes y videos impactantes, el visitante podrá acercarse a la ciencia, el arte y la emoción de presenciar este fenómeno natural.

Lugar: Segundo piso Horario: De 4:00 p. m. a 9:00 p. m. Entrada libre hasta completar aforo

Mesas de Juegos: Super Cartas

Actividades lúdicas e interactivas con SuperMundos, SuperConstelaciones y SuperCosmos, para explorar el universo mientras se aprende sobre planetas, constelaciones, nebulosas y otros objetos astronómicos.

Lugar: Primer piso

Franja de 5:00 p. m. a 9:00 p. m.

Entrada libre hasta completar aforo

Taller Vecinos del Planetario

Un recorrido para conocer la fauna y flora que habita en los alrededores del Planetario de Bogotá, un lugar privilegiado rodeado de zonas verdes y ecosistemas urbanos.

Lugar: Terraza

Horario: 4:00 p. m.

Entrada libre hasta completar aforo

Observación nocturna

Con la ayuda de telescopios y un sistema de simulación astronómica, se explorará el cielo nocturno, identificando estrellas, constelaciones y objetos de cielo profundo.

Lugar: Terraza

Horario: De 6:30 p. m. a 9 p. m.

Entrada libre hasta completar aforo

Importante: Dependerá de las condiciones atmosféricas y climáticas