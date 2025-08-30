Proyecto del Metro de Bogotá llegará al 70 % en diciembre: Gerente de la Empresa Metro de Bogotá

Foto: Empresa Metro de Bogotá.

Aquí sí pasa, avanzan las obras que mejoran la movilidad en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa. Leonidas Narváez, gerente de la Empresa Metro de Bogotá (EMB), entregó importantes noticias sobre la obra de la Línea 1 del Metro de Bogotá, como el avance del 70 % que se espera para diciembre de este 2025; así como la llegada del primer tren a Colombia, proyectada para septiembre.

«El avance que esperamos tener hacia diciembre en todo el proyecto Metro es estar llegando al 70 % (…) esa es la expectativa que tenemos”, destacó Leonidas Narváez gerente de la Empresa Metro de Bogotá (EMB) en entrevista para el Canal RCN.

Adicionalmente, mencionó que próximamente arribará al país el primer tren de la Línea 1 del Metro de Bogotá con el que iniciarán las operaciones de prueba.

“Espectacular lo que va a pasar la próxima semana con la llegada a Cartagena del buque que trae el primer tren completo, no es un vagón es el tren que ya tiene que empezar en mayo del próximo año a hacer operaciones dentro del viaducto, operaciones de prueba. Y la operación comercial será en marzo de 2028”, apuntó Leonidas Narváez, gerente de la Empresa Metro de Bogotá (EMB).

Leonidas Narváez, gerente de la Empresa Metro de Bogotá (EMB), concluyó que se trabaja con un cronograma muy detallado para que el 14 de marzo de 2028 inicié la operación comercial de la Línea 1 del Metro de Bogotá.