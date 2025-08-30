Cortes de luz este domingo 31 de agosto de 2025 en Bogotá

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, habrá cortes del servicio de energía este domingo 31 de agosto de 2025 en sectores de la capital de la República.

Localidad de Fontibón

Barrio Montevideo. De la calle 18 a calle 20 entre carrera 67 a carrera 69 – Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Kennedy

Barrio Alquería La Fragua II. De la carrera 67 a carrera 69 entre calle 38 sur a calle 40 sur – Desde las 7:30 a. m. hasta las 4:30 p. m.

Barrio Tintalá. De la carrera 84 a carrera 87 entre calle 5 a calle 8 – Desde las 7:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Suba

Barrio Santa Rosa. De la carrera 69 a carrera 71 entre calle 100 a calle 102 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios

Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos tengan presente, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía:

Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.