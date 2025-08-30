    • Nacional Resultados de las Loterías

    Resultados del Baloto, loterías y chances de este sábado 30 de agosto de 2025 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este sábado 20 de agosto de 2025 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 8760 – La 5ta 1 – Tarde 4179 – La 5ta 2 – Noche

    Culona
    Día 8164 – Noche

    Astro Sol
    7652 – Signo Libra

    Paisita
    Día 9050 – La 5ta 3 – Noche 6263

    Chontico
    Día 6165 – La 5ta 1 – Noche

    Cafeterito
    Tarde 9176 – La 5ta 8 – Noche

    Sinuano
    Día 7309 – La 5ta 6 – Noche

    Cash Three
    Día 498 – Noche

    Play Four
    Día 2069 – Noche

    Samán
    Día 5646

    Caribeña
    Día 2161 – La 5ta 6 – Noche

    Motilón
    Tarde 6043 – La 5ta 4 – Noche

    Fantástica
    Día 0027 – La 5ta 5 – Noche

    Antioqueñita
    Día 7325 – La 5ta 7 – Tarde 8324 – La 5ta 7

    Ariel Cabrera
