Resultados del Baloto, loterías y chances de este sábado 30 de agosto de 2025 en Colombia
–Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este sábado 20 de agosto de 2025 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 8760 – La 5ta 1 – Tarde 4179 – La 5ta 2 – Noche
Culona
Día 8164 – Noche
Astro Sol
7652 – Signo Libra
Paisita
Día 9050 – La 5ta 3 – Noche 6263
Chontico
Día 6165 – La 5ta 1 – Noche
Cafeterito
Tarde 9176 – La 5ta 8 – Noche
Sinuano
Día 7309 – La 5ta 6 – Noche
Cash Three
Día 498 – Noche
Play Four
Día 2069 – Noche
Samán
Día 5646
Caribeña
Día 2161 – La 5ta 6 – Noche
Motilón
Tarde 6043 – La 5ta 4 – Noche
Fantástica
Día 0027 – La 5ta 5 – Noche
Antioqueñita
Día 7325 – La 5ta 7 – Tarde 8324 – La 5ta 7