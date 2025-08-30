Secretaría de Movilidad ha denunciado 45 sitios falsos de Pico y Placa Solidario

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá- Portal Bogotá

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) ha denunciado alrededor de 45 sitios falsos que ofrecen el permiso de Pico y Placa Solidario en Bogotá de manera fraudulenta.

La entidad hace un llamado a la ciudadanía para que realice el trámite únicamente a través de su página web oficial, con el fin de evitar caer en páginas falsas dedicadas al delito informático o intermediarios no autorizados por la entidad.

Recientemente se han identificado sitios web, perfiles en redes sociales, números de WhatsApp y terceros que promueven trámites engañosos o cobran por servicios que son exclusivos de la entidad y que se tramitan de forma personal y digital.

¿Cómo hacer el trámite de Pico y Placa Solidario en Bogotáde forma segura?

El único sitio oficial y seguro para este trámite es ?? www.movilidadbogota.gov.co en el banner de Pico y Placa Solidario o ingresa directamente haciendo clic aquí.

Al ingresar, las personas naturales o jurídicas interesadas pueden:

Conocer la medida y consultar los requisitos del permiso.

Realizar la simulación del precio del permiso.

Hacer el proceso de registro para el trámite del permiso.

Realizar el pago y obtener el permiso de forma directa, segura y sin intermediarios.

Buscar o consultar las solicitudes realizadas.

Solicitar soporte técnico o reportar fallas en la plataforma.

La entidad recomienda verificar siempre la URL, esta debe terminar en .GOV.CO (se ha identificado que algunas usan el “.gov.co” en medio de su url, lo cual no corresponde con las páginas del Gobierno Nacional).

Ignore por completo mensajes de texto, chats de WhatsApp, correos electrónicos, llamadas telefónicas u otros medios de contacto que le ofrezcan ayuda para tramitar el permiso.

¡Son estafas! Nunca ingrese sus datos personales en sitios desconocidos, códigos QR, billeteras virtuales (Nequi, Daviplata, etc.) o a través de llamadas telefónicas.

Conoce el paso a paso para tramitar el permiso en el siguiente enlace: https://picoyplacasolidario.movilidadbogota.gov.co/Inicio#/.

¿Qué se puede hacer ante una estafa?

Si realizaste un pago en una página falsa o compartiste tu información personal, ten en cuenta:

Reportar el fraude ante la Policía Nacional a través del CAI Virtual (https://caivirtual.policia.gov.co).

Denunciar el caso ante la Fiscalía General de la Nación.