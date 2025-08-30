Sábados de películas nacionales, internacionales y festivales en la Cinemateca

Idartes

Te presentamos la programación completa de las películas que se presentarán el sábado 30 de agosto de 2025. Prográmate y disfruta de lo mejor del cine. ¡Entrada con boletería!

La programación de cine es para toda la familia. La mejor parte es que la boleta de entrada tiene un precio increíblemente accesible y está tan solo a $7.000. Cinemateca de Bogotá El Tunal /Cinemateca de Bogotá Fontanar del Río son entrada libre.

Sábado 30 de agosto de 2025

Solaris

La película es un drama psicológico meditativo que ocurre principalmente a bordo de una estación espacial que órbita el planeta ficticio Solaris. La misión científica se ha estancado porque la mínima tripulación de tres científicos ha caído en crisis emocionales separadas. El psicólogo Kris Kelvin viaja a la estación espacial Solaris para evaluar la situación, solo para encontrase con los mismos misteriosos fenómenos como los demás.

Día: Sábado 30 de agosto de 2025

Hora: 10:30 a. m.

Lugar: Cinemateca de Bogotá sede Centro, ubicada en la carrera Tercera No. 19 – 10.

Entrada con boletería

100% Lobo

Freddy Lupin, heredero orgulloso de una dinastía de hombres lobo, se sorprende cuando en su cumpleaños número 13, su primera ‘transformación’ sale mal, convirtiéndolo en un feroz … Poodle! A pesar de su peinado rosado, ¿podrá Freddy demostrar que todavía es 100% lobo?

Día: Sábado 30 de agosto de 2025

Hora: 11:00 a. m.

Lugar: Cinemateca de Bogotá sede Centro, ubicada en la carrera Tercera No. 19 – 10.

Entrada con boletería

Primavera, verano, otoño, invierno… y primavera

Dos monjes viven en un monasterio aislado. Bajo la atenta mirada del más viejo, el más joven ve pasar las estaciones de la vida. Primavera: un niño monje se ríe de una rana que intenta librarse de una piedra que tiene en la espalda. Verano: un monje adolescente conoce el amor. Otoño: un monje de treinta años intenta hacer algo que va contra su naturaleza. Invierno: el monje está próximo a la vejez y alguien llega al monasterio. Primavera: el viejo monje conversa con la naturaleza; cerca de él juega un niño monje.

Día: Sábado 30 de agosto de 2025

Hora: 11:30 a. m.

Lugar: Cinemateca de Bogotá sede Centro, ubicada en la carrera Tercera No. 19 – 10.

Entrada con boletería

Rojo

Nour acaba de ser contratada como enfermera en la planta química donde trabaja su padre, representante sindical y pieza clave de la empresa desde hace mucho tiempo. Mientras la planta pasa por una inspección sanitaria, una joven periodista investiga la gestión de residuos. Las dos jóvenes descubren poco a poco que esta planta, pilar de la economía local, esconde numerosos secretos. Entre mentiras sobre emisiones contaminantes, historiales médicos manipulados y accidentes encubiertos, Nour tendrá que elegir entre guardar silencio o traicionar a su padre y revelar la verdad.

Para mayores de 12 años

Día: Sábado 30 de agosto de 2025

Hora: 2:00 p. m.

Lugar: Cinemateca de Bogotá El Tunal /Cinemateca de Bogotá Fontanar del Río

La Suprema

En un pueblo borrado de los mapas donde ni siquiera hay electricidad, una adolescente sueña con ser boxeadora. Cuando se entera que su tío peleará por el título mundial y el evento será transmitido en vivo por televisión, ella y la comunidad harán hasta lo imposible para ver la pelea, mientras luchan contra el olvido.

Día: Sábado 30 de agosto de 2025

Hora: 2:00 p. m.

Lugar: Cinemateca de Bogotá sede Centro, ubicada en la carrera Tercera No. 19 – 10.

Entrada con boletería

Golán

El duelo por la muerte del abuelo reúne a una familia caleña en una casona cerca al Lago Calima en las afueras de la ciudad. Los jóvenes de la generación del protagonista adolescente, Pedro, lo someten a toda una serie de pruebas de masculinidad que lo desbaratan. La decadencia de la casa, y de toda la familia, da un toque gótico y de terror a la película, que nos hace empatizar con su miedo y su tímida rebeldía ante todo lo que significa su familia. Y su encuentro con Margarita, una joven de origen indígena, revela cómo todo lo que sucede está marcado por la herencia colonial, que sigue determinando un sistema signado por la injusticia y la crueldad.

Día: Sábado 30 de agosto de 2025

Hora: 2:30 p. m.

Lugar: Cinemateca de Bogotá sede Centro, ubicada en la carrera Tercera No. 19 – 10.

Entrada con boletería

Cleo de 5 a 7

Cléo, una bella cantante, espera los resultados de un análisis médico. De la superstición al miedo, de la Rue de Rivoli al Café de Dôme, de la coquetería a la ansiedad, de su casa al Parc Montsouris, Cléo vive noventa minutos inusuales. Su amante, su músico, un amigo y luego un soldado le abren los ojos al mundo. Cléo de 5 a 7 es una de las películas emblemáticas de la Nouvelle Vague.

Para mayores de 16 años

Día: Sábado 30 de agosto de 2025

Hora: 4:00 p. m.

Lugar: Cinemateca de Bogotá El Tunal /Cinemateca de Bogotá Fontanar del Río

La libertad es mi causa

Este documental narra la historia de Causa Justa, un movimiento que logró despolitizar y transformar el diálogo sobre el aborto en Colombia. Gracias a sus esfuerzos, la Corte Constitucional despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24 de gestación, situando al país entre los más progresistas del mundo en este tema. A través de entrevistas y conversaciones, las protagonistas de estos logros, feministas de diversas edades, regiones y organizaciones del país, comparten cómo hicieron realidad este propósito por el que las mujeres feministas han luchado durante más de cinco décadas.

Día: Sábado 30 de agosto de 2025

Hora: 4:00 p. m.

Lugar: Cinemateca de Bogotá sede Centro, ubicada en la carrera Tercera No. 19 – 10.

Entrada con boletería

Selva

Una bandada de flamencos ha estado sobrevolando Bogotá en los últimos días. Nadie sabe de dónde llegaron, pero está claro que están perdidos. Julián también está perdido: lleva cinco años trabajando en un call center, viviendo en piloto automático y sintiendo un desarraigo total por la vida. Una llamada inesperada en su trabajo lo confronta y lo impulsa a deambular por la ciudad, buscando reconectar con viejos afectos y preguntándose si, como los flamencos, todavía puede encontrar su rumbo.

Día: Sábado 30 de agosto de 2025

Hora: 4:30 p. m.

Lugar: Cinemateca de Bogotá sede Centro, ubicada en la carrera Tercera No. 19 – 10.

Entrada con boletería

Tres lunas nuevas

Alex (16) no va al colegio y pasa su día por ahí, en aparente libertad, haciendo lo que le dijeron que no hiciera; Steven (20) intenta mantener un trabajo, pero siempre hay un amigo, una fiesta, un problema; Kevin (23) quiere huir de la droga y la violencia, esperando, en medio de continuos fracasos, un milagro… La loma está cubierta de escombros y los muros se tragan el sol, se escuchan risas y música, las voces emergen de la nada: la ciudad y sus visajes, cada esquina a cualquier hora

Día: Sábado 30 de agosto de 2025

Hora: 5:00 p. m.

Lugar: Cinemateca de Bogotá sede Centro, ubicada en la carrera Tercera No. 19 – 10.

Entrada con boletería

Espejos rotos

En toda historia, como en todo pasado, el silencio es el guardián de los secretos. Protege lo que no debe revelarse, ya sea por miedo o vergüenza. A veces, el silencio se arraiga hasta volverse costumbre, pero todo secreto palpita siempre como un fantasma: está presente incluso en su ausencia. Emely Vargas fue una diva olvidada del cine mudo colombiano, rodeada por la intriga de un pasado borrado. Hoy, su historia se asoma entre archivos dispersos y presencias borrosas, figuras difusas que siguen atadas a su nombre.

Día: Sábado 30 de agosto de 2025

Hora: 6:30 p. m.

Lugar: Cinemateca de Bogotá sede Centro, ubicada en la carrera Tercera No. 19 – 10.

Entrada con boletería

Clausura y Premiación Festival de Cine Experimental de Bogotá / Cineautopsia