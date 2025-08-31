Bogotá se alista este 31 de agosto para correr en el cierre del Festival de Verano 2025

Foto: IDRD

El próximo domingo 31 de agosto, Bogotá, mi Ciudad, mi Casa vivirá el cierre oficial del Festival de Verano 2025 con la Carrera Atlética de Verano, una cita gratuita que reunirá a familias, deportistas y aficionados en torno a la actividad física y la vida saludable. La competencia se realizará en dos modalidades: 3K familiar, abierta a todas las edades, y 10K individual, para participantes entre los 18 y 60 años.

Las inscripciones presenciales se llevarán a cabo el sábado 23 de agosto en los cuatro Centros Felicidad (CEFE) administrados por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) Fontanar del Río, Cometas, San Cristóbal y Tunal entre las 9:00 a.m. y las 4:00 p.m., o hasta agotar los 2.000 cupos disponibles. Cada corredor recibirá una camiseta conmemorativa al momento de la inscripción.

“Invitamos a todos los bogotanos y bogotanas a calzarse los tenis y ser parte de este cierre inolvidable del Festival de Verano 2025. La Carrera Atlética de Verano es una apuesta por la vida activa, la unión familiar y el espíritu de nuestra ciudad. Será una fiesta para moverse juntos y demostrar que Bogotá es una ciudad que juega y que cuida de su gente”, remarcó Daniel García Cañón, director del IDRD.

El recorrido se desarrollará sobre la ciclovía de la Avenida Calle 26, entre las carreras 98 y 60, en la localidad de Fontibón. Ambos trayectos ofrecen un circuito plano, ideal para mantener ritmos constantes y, en el caso de los 10K, buscar marcas personales.

Los corredores podrán reclamar su kit el viernes 29 de agosto en la Plaza de los Artesanos, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., presentando el código de inscripción y documento de identidad. En caso de no poder asistir, un representante autorizado podrá hacerlo con carta firmada y copia del documento del inscrito.

La carrera se disputará entre las 7:00 a.m. y las 12:00 m. Se recomienda asistir con ropa deportiva cómoda, aplicar protector solar y, para quienes tengan condiciones médicas especiales, contar con autorización médica reciente

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD)invita a todos los bogotanos y bogotanas a sumarse a esta gran fiesta del deporte y la ciudad, que pondrá el broche de oro a un mes lleno de actividades culturales, recreativas y deportivas porque en el Festival de Verano 2025, una ciudad que juega es una ciudad feliz.