    Mono, del escritor alemán Michael Ende llega a Centro Cultural Compartir este 31 de agosto

    Giovanni Alarcón M.

    

    El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) presenta en el Centro Cultural Compartir –  La Pilona 10 la obra ´Momo´ de la ´Compañía Tercer Piso´, una historia creada a partir del texto literario, del escritor alemán Michael Ende. La cita es el domingo 31 de agosto, a las 11:00 a. ?m. ¡Entrada libre!

    La ‘Compañía Tercer Piso Danza’, ganadora de Súmate a la Programación, presenta ‘Momo, una obra artística que se nutre de varios lenguajes artísticos como: danza contemporánea, teatro, títeres y artes plásticas.

    Esta historia gira en torno a una pequeña niña que llega a vivir a un anfiteatro en ruinas, nadie sabe de dónde vino y quién es, sin embargo, fácilmente se hace amiga de quienes la conocen, ya que Momo posee la maravillosa cualidad de saber escuchar con el corazón.

    El conflicto aparece cuando la protagonista tiene que salvar a sus amigos los hombres grises, seres fantásticos que se roban el tiempo de los hombres. Para su misión Momo viaja junto a su mágica tortuga a la casa de nunca jamás donde vive El Gran Maestro Hora: el maestro del tiempo.

    Giovanni Alarcón M.
