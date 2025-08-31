Hay cambios en rutas de TransMilenio por obras en puentes vehiculares de avenida Las Américas con calle 13

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

Por obras del megaproyecto de La Nueva Calle 13, se realizarán nuevos cierres viales, con lo que se inhabilitarán los puentes de la intersección donde se encuentran las avenida calle 13, calle Sexta, carrera 50 y avenida Las Américas en la localidad de Puente Aranda. Debido a estas obras, hay cambios y ajustes en rutas TransMizonal de TransMilenio. ¡Conoce los detalles y planifica tus recorridos!

Los ajustes en recorridos y paraderos de las utas TransMizonal de TransMilenio comienzan a regir desde este domingo 31 de agosto, más de 30 rutas modificarán temporalmente sus recorridos debido al inicio de obras lideradas por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).

Este ajuste hace parte del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) aprobado para facilitar la ejecución de la obra, que busca mejorar la movilidad en el occidente de la ciudad.

“Venimos trabajando de manera articulada con los concesionarios a cargo de las rutas de TransMiZonal que transitan por este sector para que, además de garantizar la información a nuestra comunidad usuaria, mantengamos un monitoreo permanente a los servicios que por efectos de la obra serán desviados para garantizar el transporte público en esta zona de la ciudad” afirmó Lucy Cucaita, directora de buses de TransMilenio.

¿Qué rutas TransMiZonal o del SITP de TransMilenio tienen novedades por las obras en los puentes avenida Las Américas con calle 13?

Rutas TransMizonal de TransMilenio con desvíos y cambio de paraderos:

A405 / F405 San Diego – Camelia.

56A Isla del Sol.

669 Galán.

T48 Puente Aranda.

111 Metrovivienda – Gaviotas.

G505 / J505 Bosa San Diego – Corferias.

G541 Bosa Centro.

A532 / G532 Chapinero Central – Metrovivienda.

A324 / K324 Perseverancia – Refugio.

A642 / H642 Porciúncula – Rincón de Venecia.

579 El Recreo – Marly.

Los siguientes servicios TransMizonal de TransMilenio no tendrán desvíos ni cambios de paraderos, son las rutas que no tomarán el puente y transitarán por la glorieta provisional:

614 Montevideo.

544A Bosa San Diego – Germania.

787A Mentrovivienda Potreritos – Teusaquillo.

C1 Roma – Germania.

91 Bosa San José – Porciúncula.

99 Bosa San José – Germania.

731 Bosa San José – Palermo.

GL519 Olarte – Los Laches.

A516 / G516 Chapinero – Portal Sur.

L810 / K810 Gaviotas – Fontibón Brisas.

A507 / G507 Chapinero – Metrovivienda.

593 Metrovivienda – Chicó.

7 Palmitas – Consuelo.

688 La Magdalena – Germania.

A336/ K336 Germania – Puente Grande HB.

L304 / K304 San Cristóbal Sir – HB. Fontibón.

L422 / F422 Laches El Dorado – Patio Bonito.

191 Unicentro -Metrovivienda.

A501 Germania.

La información sobre la nueva ubicación de los paraderos puede ser consultada ingresando o dando clic aquí.

Conoce todos los desvíos y cambios en la siguiente pieza gráfica de TransMilenio:

A continuación, puedes visualizar las rutas TransMizonal de TransMilenio con desvíos y cambios de paraderos por zonas de manera interactiva:

El equipo de atención en vía de TransMilenio ha estado y estará presente en la zona para orientar a los usuarios sobre las rutas y paraderos alternativos. Además, se ha realizado una socialización con líderes locales, comerciantes y comunidad para facilitar el proceso.

Como alternativa, los usuarios también pueden acceder a las estaciones de TransMilenio Distrito Grafiti y Puente Aranda de la troncal Américas.

Planea tu viaje con anticipación, ten en cuenta estas recomendaciones: