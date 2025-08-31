Corre en familia en la Carrera 10K y 3K  del Festival de Verano este domingo 31 de agosto

Foto: IDRD.

El Festival de Verano 2025, te invita a correr la carrera 10K individual y la 3K familiar, que se realizarán el domingo 31 de agosto, sobre la ciclovía de la avenida El Dorado o calle 26, entre las carreras 98 y 60, de 7:00 a. m. a 12:00 p. m. ¡Participa, es gratis!

Esta carrera es una cita imperdible para quienes aman correr, disfrutar al aire libre y vivir el espíritu deportivo en comunidad.

La carrera del Festival de Verano 2025 contará con dos modalidades: una exigente 10K individual, dirigida a atletas y corredores habituales, y una alegre y participativa 3K familiar, abierta a personas de todas las edades, ideal para correr en grupo o de forma individual.

Los inscritos recibirán una camiseta conmemorativa, y aunque se promueve la inscripción familiar, también pueden participar corredores solos. Próximamente se publicará la información de inscripciones.

No se permite la participación de mascotas.