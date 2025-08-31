Esta es la selección de películas para el Festival Internacional de Cine por los Derechos Humanos del 31 de agosto al 9 de septiembre de 2025

Foto cortesía: FICDEH.

El Festival Internacional de Cine por los Derechos Humanos (FICDEH) ofrece una programación de cortos y largos documentales y películas de ficción, centrados en las realidades sociales, políticas y humanas que atraviesan las comunidades de Colombia, América Latina y el mundo.La edición 12 de FICDEH se realizará del 31 de agosto al 9 de septiembre de 2025 con una completa programación que reivindica el poder humano.

El festival llegará a más de 100 escenarios en Bogotá, Barranquilla, Cali, Cartagena, Manizales, Medellín, Pereira y Quibdó, además de 30 municipios del país, con entrada libre, exhibirán la selección oficial que incluye 37 películas colombianas, 34 películas dirigidas por mujeres, 10 estrenos nacionales y 28 estrenos internacionales.

Seis categorías integran la selección: Largometraje Documental Nacional, Cortometraje Documental Nacional, Largometraje Ficción Nacional, Cortometraje Ficción Nacional, Cortometraje Ficción Internacional, Largometraje Ficción Internacional y Largometraje Documental Internacional.

“Con esta selección destacamos el poder de las personas porque todas somos capaces de generar cambios significativos. Inspiraremos al público asistente y lograremos activar su capacidad para construir un mejor país”, explica Diana Arias, directora del Festival Internacional de Cine por los Derechos Humanos (FICDEH). Cortesía: FICDEH

Temáticas diversas en el Festival Internacional de Cine por los Derechos Humanos en Bogotá

Una de las temáticas centrales es el poder transformador del arte y la música como formas de memoria y resistencia. En la trilogía Rasureitor, el rap urbano denuncia y transforma la calle en escenario social. Soundtrack to a Coup d’État, ganador en Sundance y nominado al Óscar, revive el Congo de los años 60, donde leyendas del jazz alzan su voz contra el asesinato de Patrice Lumumba. Violentas Mariposas retrata a dos artistas que hacen del arte callejero su forma de lucha.

Otro tema central, abarca la identidad sexual y las relaciones de poder en el ámbito de género. Ex Utero y No One Asked You abren espacio a la lucha discursiva por los derechos sexuales y reproductivos, visibilizando los desafíos que implica romper con el régimen patriarchl, mientras Kanekalon ofrece un tierno retrato del crecimiento personal de una joven lesbiana en medio de la selva del Chocó. Guerreras reúne a un grupo de mujeres con la pasión de superar lo imposible. Montañeras todas, comparten sus historias de abuso, exclusión y discriminación, transformando el dolor en una fuerza colectiva que asciende junto a ellas.

La resistencia en medio del conflicto armado es otra de las temáticas. No Other Land, documental ganador del Óscar, filmado y dirigido por un colectivo de activistas, ofrece un testimonio conmovedor contra las ocupaciones ilegales en West Bank. En el cortometraje The Steak, la guerra interrumpe un cumpleaños y en The State of Passion se perfila la vida de un médico que lucha por mantener vivo un sueño en una Palestina reducida a escombros.

La memoria y el perdón, en el marco del conflicto colombiano, también son protagonistas en esta selección. Lara: The Man Who Tried to Save Colombia (Lara – El hombre que enfrentó a Escobar), un retrato conmovedor del hijo del ministro Rodrigo Lara Bonilla, asesinado por su lucha contra el narcotráfico en los años 80. El inesperado encuentro con el hijo de su verdugo: Pablo Escobar. Un acto íntimo y poderoso de perdón que invita a reflexionar sobre la reconciliación. Mohanas: Resistencias, memoria y paz destaca el compromiso de las mujeres del Magdalena Medio, una de las regiones más golpeadas por la guerra; Peñas Coloradas: memorias que vienen del río revive la historia de una comunidad desplazada que reconstruyó su pueblo desde cero a orillas del río Caguán; y el mítico Diablo Ballena que presenta a Carmen, una campesina que enfrenta su pasado para encontrar su propia rendición.

Las seis categorías que integran la selección dan cuenta del poder en quienes defienden sus territorios, en quienes cuidan la vida y en quienes, desde el arte, siguen creyendo en una humanidad solidaria y empática. En sus redes sociales @ficdeh se pueden conocer todos los detalles de su programación que es de entrada es libre.