Desde hoy: Obra de teatro y musical en Teatro Charlot, ‘Un Día a la vez’ con voz de mujer

Foto: La Diva Teatral

‘Un Día a la vez’, un musical hecho en Bogotá con voz de mujer y con un gran elenco de de artistas y cantantes, que se presentará este 1 y 8 de septiembre de 2025 en el Teatro Charlot, ubicado en la calle 70A #9-51, con funciones de 6:30 p. m. y 8:30 p. m. ¡Entrada con boletería!

Alondra es una joven cantautora que, en un mismo día, enfrenta dos batallas: salvar a su madre en una operación de alto riesgo y alcanzar el éxito en la esperada audición que podría cambiarlo todo. Sin canción lista y con el tiempo en su contra, mueve cielo y tierra para componer la melodía que podría abrirle las puertas de su vida soñada.

La Diva Teatral, en coproducción con Oh!Tero Producciones, llega a las tablas del Teatro Charlot con este musical que recrea la situación de una joven en Bogotá, que tiene que rebuscarse la vida en buses del Transmilenio bogotano, trayendo a escena un género que se traduce en un acto de valentía, en un país donde ser artista suele significar enfrentar la falta de apoyo y las dificultades para sostener una carrera en el escenario.

Disfruta de esta producción que levanta la voz para recordar que el arte es también una forma de resistencia, que nace de ese pulso entre la precariedad y la necesidad de crear, demostrando que, a pesar de los obstáculos, el teatro musical colombiano está vivo y lleno de potencia.

La obra es protagonizada y dirigida musical y vocalmente por Karen Ardila, integrante del elenco de Sister Act, que junto a un elenco profesional de actrices de Bogotá da vida a una historia que combina interpretación, canto y movimiento.

El espectáculo tiene el sello de la dirección y dramaturgia de Sanjuan, en otro drama que, al igual que ‘Yarumal’ y ‘Hasta que deje de llover’, tocará el alma con ese toque característico de La Diva Teatral, esta vez en asocio con O!Tero Producciones.