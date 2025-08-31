Habrá cortes de agua en Kennedy, Engativá, Suba y Fontibón por obras en av. Boyacá con av. El Rincón

Foto: IDU.

Por trabajos en el proyecto vial en la avenida El Rincón en la avenida Boyacá con calle 127 en noroccidente de Bogotá, este entre el miércoles 3 al viernes 5 de septiembre de 2025, hay cortes de agua en barrios de las localidades de Suba, Engativa?, Fontibo?n y Kennedy. La suspensión en el servicio de agua potable en las cuatro localidades obedece a trabajos que impactan redes o tuberías matriz de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB). ¡Conoce en detalle aquí los barrios y horarios de estos cortes de agua!

Para avanzar en las obras de la avenida El Rinco?n Tabor y la avenida Boyaca?, que hacen parte de la obra del acuerdo de Valorizacio?n 523 de 2013 y que ya alcanzan un 95 % de avance de construccio?n, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) autorizo? al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), el desvi?o de una li?nea o tubería matriz de distribucio?n de acueducto y agua potable, trabajo que obliga a suspender el suministro de agua entre el mie?rcoles 3 y jueves 4 de septiembre de 2025 en sectores de las localidades de Suba, Engativa?, Fontibo?n y Kennedy.

Como parte de la finalizacio?n de la obra, se construyeron 346 metros lineales de red de agua potable del sector. Es importante mencionar que, la renovacio?n de tuberi?a realizada en la obra se hara? con el objetivo de cumplir con la normativa la (EAAB-ESP).

“Antes, la red pasaba por debajo de la vi?a, pero debido a la ampliacio?n del perfil de la avenida El Rinco?n fue necesario renovarla y reubicarla en el costado norte de la avenida. Con este cambio, se garantiza un mejor servicio, mayor facilidad en el mantenimiento de la red y se evitan riesgos futuros en la infraestructura vial”, explico? Mauricio Reina, subdirector general de Infraestructura del Insstituto de Desarrollo Urbano (IDU).

La operacio?n te?cnica se desarrollara? en dos fases: en la primera, se intervendra? la red mayor, donde se realizara?n tres empalmes de tuberi?a con dia?metros entre 36 y 78 pulgadas en el sector del Tanque de Suba. La segunda fase, corresponde a la red menor, que incluye 33 empalmes de tuberi?a de 4 a 12 pulgadas en el tramo comprendido entre la avenida El Rinco?n y la avenida Boyaca?.

De acuerdo con el cronograma establecido con el contratista del IDU, quien ejecutara? los trabajos de empates de tuberi?as, la programacio?n de cortes de agua se presentara? de la siguiente manera:

La suspensio?n ma?s grande cobijara? a la localidad de Suba, desde las cero horas del mie?rcoles 3 de septiembre y por 48 horas. En algunos sectores la recuperacio?n del servicio podri?a tardar 12 horas adicionales.

Ese mismo mie?rcoles 3 de septiembre se presentara? un corte de agua, desde las cero horas y durante 24 horas en la localidad de Engativa? y algunos barrios de la localidad de Fontibo?n, margen sur del aeropuerto El Dorado; y en la zona industrial de Cota, donde el servicio es prestado por el operador Aguas de La Sabana.

El jueves 4 de septiembre el suministro de agua se suspendera? desde las cero horas y por espacio de 24 horas en la localidad de Kennedy.

Dentro de la coordinacio?n interinstitucional, el IDU instalara? puntos estacionarios de agua en Suba y junto a la EAAB habilitara? el servicio de carrotanques a los sectores que lo requieran despue?s de las 6 horas del cierre, los cuales se podra?n solicitar a trave?s de la Acuali?nea 116.

El servicio de los puntos estacionarios y de los puntos fijos estara? habilitado desde las 6:00 a . m. y hasta las 10:00 p. m., desde el mie?rcoles 3 de septiembre hasta el viernes 5 de septiembre.

Conoce en detalle los barrios de las localidades de Suba, Engativa?, Fontibo?n y Kennedy con cortes de agua entre el miércoles 3 al viernes 5 de septiembre de 2025

Cortes de agua en barrios de la localidad de Suba miércoles 3 y jueves 4 de septiembre

Entre la calle 127 (Humedal Juan Amarillo) y la calle 170 (Humedal La Conejera); entre la avenida carrera 91 y el Ri?o Bogota?; entre la avenida Boyaca? y la avenida carrera 91; y entre los Cerros de Suba (Lindaraja) y la calle 127 (Humedal Juan Amarillo).

Barrios:

San Cayetano, Los Naranjos, Aures II, Villa Elisa, Lago de Suba, Aures, Potrerillo, Altos de Chozica, El Rinco?n, Niza Suba, Tibabuyes Occidental, San Carlos de Suba, El Rinco?n Norte, La Chucua, Santa Cecilia, Club de Los Lagartos, Salitre Suba, Sabana de Tibabuyes, Lombardi?a, Campanella, El Pino, Tibabuyes Universal, Bilbao, Santa Teresa de Suba, Tuna, Rinco?n de Santa Ine?s, Bosques de San Jorge, El Poa, Rinco?n de Suba, Tibabuyes II, Sabana de Tibabuyes Norte, Berli?n, San Pedro, Tuna Baja, Las Mercedes Suba, Pinos de Lombardi?a, Las Flores, Puerta del Sol, Costa Azul, Ciudad Hunza, Las Mercedes I, Tibabuyes, Villa Hermosa, La Gaitana, La Gaitana Oriental, Villa Mari?a, Tibabuyes, Tuna Rural, Toscana, Lisboa, Lech Walesa, Ttes. de Colombia, Santa Cecilia, Nueva Tibabuyes, Santa Rita de Suba, La Carolina de Suba, Almirante Colo?n.

Cortes de agua en barrios de las localidades de Engativá y Fontibón miércoles 3 de septiembre

Entre la avenida carrera 68 y la avenida Ciudad de Cali o carrera 86; entre la avenida calle 26 y el Ri?o Salitre; y entre la avenida Ciudad de Cali o carrera 86 y el Ri?o Bogota?; entre la avenida calle 24 y el Ri?o Salitre o el Humedal Juan Amarillo.

Barrios:

Luis Carlos Gala?n, Sabana del Dorado, Bosque Popular, Normandi?a, La Caban?a, Aeropuerto El Dorado, Centro Engativa? II, Quirigua, Primavera, La Estradita, La Riviera, Los Cerezos, Garce?s Navas Oriental, Bochica, Las Ferias, Ciudadela Colsubsidio, Quirigua Oriental, Marandu?, El Madrigal, Villa Gladys, San Jose? de Fontibo?n, Palo Blanco, El Real, Metro?polis, El Cortijo, Bolivia, Pueblo Viejo, El Cedro, San Antonio Urbano, La Estrada, El Encanto, La Serena, El Dorado, A?lamos, Villa Sagrario, Bonanza, Florencia, Villa Amalia, El Laurel, Villa Luz, Engativa? El Dorado, Engativa? Zona Urbana, Garce?s Navas Sur, Los A?lamos, Las Ferias Occidental, Boyaca?, Santa Cecilia, Ferrocaja Fontibo?n, La Faena, Santa Mo?nica, La Soledad Norte, Puerta de Teja, San Ignacio, San Joaqui?n, Normandi?a Occidental, Villas de Granada, Garce?s Navas, El Pantano, Villas de Granada I, Autopista Medelli?n, La Granja, El Muelle, Villa del Mar, El Cedro, Bolivia Oriental, Los A?lamos, Los A?ngeles, Ciudad Bachue? I Etapa, Pari?s Gaita?n, Pari?s, Bolivia, Florida Blanca, Santa Rosa, Gran Granada, Bochica II, Ciudad Bachue?, Villas de Alcala?, Tabora, Santa Helenita, Julio Flo?rez, Santa Mari?a, El Gaco, Las Navetas, San Antonio Engativa?, Jardi?n Bota?nico, El Dorado Industrial, El Minuto de Dios, Bellavista Occidental y Punto de Suministro Zona Industrial de Cota (Aguas de la Sabana).

Cortes de agua en barrios de la localidad de Kennedy jueves 4 de septiembre

Entre la avenida Boyaca? y la avenida villavicencio; entre el Ri?o Fucha y el Ri?o Bogota?; entre la avenida Villavicencio y el Ri?o Tunjuelo; y entre el Ri?o Tunjuelo y la avenida Ciudad de Cali.

Barrios:

El Rubi?, Dindalito, Villa Alsacia II, Las Acacias Rural, Pastrana, Catalina II, El Tintal IV, Tintala?, Osorio III, Vergel Occidental, Ciudad Kennedy, Gran Britalia I, Ciudad Kennedy Central, El Tintal III, La Pampa, Gala?n, Ciudad Kennedy Occidental, Villa Nelly III Sector, El Jazmi?n, El Vergel Oriental, Jorge Uribe Botero, Ciudad Kennedy Oriental, Nuevo Techo, Visio?n de Oriente, Los Almendros, El Jazmi?n, Valladolid, Ciudad Kennedy Sur, Gran Britalia, Calandaima, El Parai?so, El Carmelo, Casa Blanca Sur, Chucua de la Vaca III, Techo, Chucua de la Vaca II, Casablanca, Jacqueline, Mandalay, Ciudad de Cali, Castilla, Chucua de la Vaca I, Roma, Catalina, Vereda El Tintal Rural, Vereda El Tintal Urbano, Osorio II, Ciudad Techo II, El Parai?so Bosa, Campo Hermoso, Tairona, Timiza A, Provivienda Occidental, Patio Bonito, Bavaria, Pi?o XII, Mari?a Paz, La Paz Bosa, Timiza, Class, Dindalito, Dintalito, Tocarema, Timiza B, Saucedal, Llano Grande, Timiza C, La Magdalena, Corabastos, Tintalito, La Cecilia, Las Acacias, El Danubio Azul, Patio Bonito II, Ciudad Kennedy Norte, La Campin?a, Patio Bonito III, Gala?n Rural, Provivienda Occidental, Las Dos Avenidas.

Ubicacio?n Puntos Estacionarios de Agua para abastecimiento

Junto a la entrega de agua en carrotanques se ubicara?n tanques estacionarios en los siguientes puntos, los cuales funcionara?n en el horario de 5 am a 10 pm desde el mie?rcoles 3 al viernes 5 de septiembre en localidad de Suba: