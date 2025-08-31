Participe en el Festival SmartFilms con videos del Metro de Bogotá este 31 de agosto

Foto: Empresa Metro de Bogotá.

El Metro de Bogotá, el proyecto más anhelado en los últimos 80 años, se consolida como el proyecto de los bogotanos y las bogotanas. Este megaobra se suma a las convocatorias audiovisuales del Festival SmartFilms 2025 con videos FilMinuto, para premiar la creatividad y la producción fílmica al rededor de la Línea 1 del Metro de Bogotá?. Hay plazo para participar hasta el 31 de agosto de 2025. ¡Conoce detalles aquí!

El avance de las obras a lo largo de los 24 kilómetros, las estructuras, el trabajo de más de 13 mil personas y los ciudadanos que, con su paciencia y esperanza, contribuyen para que el Metro avance, son algunos de los factores que hacen posible decir que el Metro de Bogotá ya es una realidad.

Dada la importancia de esta megaobra en la capital y en el país, el Festival SmartFilms 2025, en su visión innovadora de hacer del cine un arte incluyente, hecho con celulares y con historias cercanas, lanzó su onceava edición, en donde el Metro de Bogotá tiene protagonismo.

La categoría «Filminuto Vertical ML1», impulsada por el Concesionario Metro Línea 1 (ML1) y la Empresa Metro de Bogotá (EMB), es una apuesta conjunta para abrir un espacio de creación ciudadana que ponga en el centro las transformaciones que traerá la Línea 1 del Metro para la ciudadanía.

FilMinuto Vertical ML1 invita a todas las personas a tomar su celular y contar cómo imaginan la transformación de Bogotá con la llegada del Metro. Historias de encuentro, de conexiones, de esperanza, de progreso. Historias que, unidas, construirán una memoria audiovisual colectiva sobre este momento histórico que estamos viviendo.

Requisitos para participar en la convocatoria FilMinuto en el Festival SmartFilms 2025 del Metro de Bogotá

Si eres amante del cine y quieres participar en esta categoría, ten en cuenta los siguientes requisitos:

¿Quién puede participar?

Personas mayores de 12 años, residentes en Colombia. Sí, donde sea que estés, puedes unirte. Si tienes menos de 18, eso sí, tu representante legal debe aceptar los términos y condiciones.

¿Cuándo te puedes lanzar?

Del 1 de julio al 31 de agosto de 2025.

¿Con qué participas?

Con un filminuto grabado en formato vertical, de máximo 90 segundos (incluyendo los créditos).

¿Sobre qué va esta categoría?

Bajo el lema “Un metro, mil conexiones” debes hacer un corto que exprese tus expectativas frente al Metro de Bogotá como símbolo de orgullo y sentido de pertenencia en donde confluyen diferentes historias que reflejen la realidad que nos espera con la Línea 1 del Metro de Bogotá: mejor calidad de vida, respeto por el medio ambiente, desarrollo urbano, mejor movilidad, mayores oportunidades para el comercio y los negocios, acceso a oferta cultural, un nuevo punto de encuentro.

Para lograr esto, elige uno, dos o varios beneficios que te mencionamos a continuación y construye tu historia entorno a este:

Vas a tardar menos en llegar a tu trabajo, universidad, colegio o casa. El Metro te ahorrará tiempo valioso cada día, que podrás usar para descansar, compartir con tu familia o hacer lo que más te gusta. De Bosa a Chapinero, llegarás en 27 minutos. Esto significa un ahorro de dos horas diarias en este trayecto. Vas a moverte con más tranquilidad y seguridad. Línea 1 del Metro de Bogotá contribuirá a reducir los accidentes en las vías y está diseñada para ser un espacio más seguro. En todas las áreas de las estaciones (entrada y salida, ascensor, taquilla, zona de paga, zona no paga, plataformas de abordaje, etc.), a lo largo de todo el viaducto y a bordo de los trenes, se tendrán cámaras de videovigilancia instaladas. En todo el sistema de la Línea 1 habrá 4.800 cámaras. Te vas a sentir más motivado a dejar el carro o la moto en casa y transportarte con menos estrés. ¿Te estresa el trancón? Con trenes que pasan cada 90 segundos, sabrás que llegarás a tiempo. La Línea 1 del Metro de Bogotá será una opción de transporte eficiente, cómoda y confiable. Está diseñada para tener un intervalo de operación de 90 segundos y esta puntualidad en el paso de los trenes te permitirá planear tus trayectos y saber que llegarás a tiempo. Podrás usar tu bici y parquear en las estaciones. En total, las estaciones de la Línea 1 tendrán 9.750 cupos de cicloparqueaderos y 23 kilómetros de cicloruta que podrás usar. Vas a respirar un aire más limpio todos los días. Los trenes de la Línea 1 del Metro de Bogotá son 100% eléctricos, lo que ahorrará 19 millones de galones de combustibles fósiles al año y se dejarán de emitir cerca de 171.000 toneladas de CO2 al año. Esto equivale a tener un bosque de 3 ‘420.000 árboles (12 parques Simón Bolívar en la ciudad). Además, las estaciones de la Línea 1 contarán con arquitectura bioclimática, aprovechamiento de la luz y la ventilación, y recirculación del agua para su uso en las estaciones. Menos contaminación en la ciudad significa más salud para ti y tu familia. Tendrás un sistema de transporte conectado. Podrás hacer transbordos más fáciles entre el Metro, los buses y otros modos de transporte, sin complicaciones. 10 de las 16 estaciones de la Línea 1 estarán conectadas a TransMilenio. Podrás combinar el Metro con TransMilenio, buses o bici sin perder tiempo. Todo está pensado para que moverse por la ciudad sea más fluido. Si vives o transitas por alguna de las 9 localidades impactadas por la Línea 1, verás que tu barrio o zona se transforma. Alrededor de la Línea 1 del Metro de Bogotá habrá mejoras en el espacio público, más comercio y más vida para la comunidad. Te sentirás orgulloso de vivir en una ciudad que avanza. El Metro de Bogotá es un ícono de progreso, una muestra de que Bogotá está dando pasos firmes hacia una ciudad más moderna y sostenible. Tendrás más acceso a la vida cultural de la ciudad. Con mejores conexiones y menores tiempos de desplazamiento, será más fácil ir a conciertos, museos, bibliotecas, parques y otras actividades culturales. Con menos tiempo de trayecto y mejor conectividad, vas a poder disfrutar más de la vida cultural de la ciudad. Más razones para salir y explorar Bogotá. Más empleo y oportunidades. Ya hay cerca de 12.000 personas trabajando en la construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá. Pero esto apenas comienza: el impacto económico se sentirá por años, en miles de hogares.

Para ampliar información, te invitamos a visitar este enlace: https://smartfilms.com.co/convocatoria/filminuto-vertical

El Metro de Bogotá no es solo una obra de infraestructura, el Metro es un símbolo de orgullo de Bogotá y representa una transformación profunda de ciudad: cambiará la forma como nos movemos, el tiempo que le dedicamos a nuestras familias, el acceso a oportunidades y servicios, y un mejor entorno para vivir la ciudad. Y todo eso merece ser contado desde las voces de quienes lo van a vivir: los ciudadanos.