Visite la Plaza Distrital de Mercado 7 de Agosto: Aromas y sabores con historia

Fotos: IPES.

En pleno corazón del nororiente de la capital de Colombia hay un lugar donde los aromas, los colores y los sabores cuentan historias. Se trata de la Plaza Distrital de Mercado 7 de Agosto, un escenario vivo de tradición y cultura, administrado por el Instituto para la Economía Social (IPES), que cada día reúne a cientos de personas alrededor de la compra local, los encuentros comunitarios y el valor del trabajo digno.

Esta emblemática plaza, que lleva con orgullo el nombre de una de las fechas más importantes del país, celebra con entusiasmo la memoria de la Batalla de Boyacá (7 de agosto de 1819), no solo como un hecho histórico, sino como símbolo de lucha, resistencia y transformación.

Para conmemorar esta fecha, el Instituto para la Economía Social (IPES) invita a redescubrir este espacio a través de 7 curiosidades que hacen de la Plaza Distrital de Mercado 7 de Agosto, un lugar único en Bogotá:

1. Su nombre lleva el peso de la historia… y del presente

La plaza rinde homenaje a la Batalla de Boyacá, una victoria clave para la independencia nacional. Pero más allá de lo simbólico, su nombre también reconoce la batalla diaria de cientos de comerciantes que, con esfuerzo, sostienen la economía social y le dan vida a este mercado tradicional.

2. Aquí se encuentra el verdadero sabor del país

Frutas y verduras recién traídas del campo, carnes, pescados, abarrotes, flores, hierbas medicinales, productos orgánicos y artesanías: todo en un solo lugar. Cada producto tiene una historia detrás y conecta directamente al consumidor con los saberes campesinos y populares de Colombia.

3. Un escenario para celebrar lo nuestro

Del 7 al 10 de agosto, la plaza acogió al Fritanga Fest, una fiesta del sabor que destaca la cocina típica colombiana. También se han realizado festivales del tamal, del arroz y otras actividades que exaltan los saberes gastronómicos y fortalecen el vínculo entre comerciantes y ciudadanía.

4. Más que un mercado, un motor de oportunidades

La plaza genera empleo para cientos de familias y se ha convertido en un punto clave para la comercialización de productos campesinos. Aquí, la economía social cobra sentido: se dignifica el trabajo, se promueve la inclusión y se construyen redes de apoyo comunitario.

5. Modernización con corazón tradicional

Gracias al trabajo del Instituto para la Economía Social (IPES), la plaza ha mejorado su infraestructura, ventilación, iluminación, señalización y sistemas sanitarios. También se han implementado campañas ambientales, procesos digitales, capacitaciones y medidas de seguridad, modernizando el espacio sin perder su esencia.

6. Cocina con memoria: recetas que cruzan generaciones

Si algo enamora en esta plaza, es su zona de comidas. Un ajiaco bien servido, un tamal caliente, cuchuco, bandeja paisa o una mojarra con patacón: sabores que no se olvidan y que evocan hogares, abuelas y celebraciones familiares. Cada plato es parte del patrimonio culinario bogotano.

7. Cada comerciante es un guardián de la cultura

Aquí no hay grandes vitrinas ni promociones vacías: hay historias reales. Personas que, con sus manos, transmiten recetas, saberes y tradiciones. Visitar la plaza es encontrarse con la esencia de la ciudad, esa que no está en los centros comerciales, sino en los rostros amables y en las conversaciones de pasillo.

La Plaza Distrital de Mercado 7 de Agosto, ubicada en la Localidad de Barrios Unidos, es un reflejo vivo de una Bogotá trabajadora, diversa y cercana, donde la cultura se preserva a diario desde lo más cotidiano, y donde cada puesto, cada voz y cada plato cuentan una historia que merece ser escuchada, compartida y guardada en la memoria.

“La histórica Batalla de Boyacá, que da nombre a nuestro mercado. Te invitamos a conmemorar esta fecha visitando un espacio lleno de tradición, cultura y sabor colombiano. ¡Vive la historia y la identidad bogotana en cada rincón de nuestra plaza!”, expresó: Yeison Mora, administrador de la Plaza 7 de Agosto del Instituto para la Economía Social (IPES),

Hoy más que nunca, la Plaza Distrital de Mercado 7 de Agosto sigue siendo un punto de encuentro, una casa común donde se celebra la vida, se protege la cultura y se impulsa la economía social de manera digna, organizada y cercana.