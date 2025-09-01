Adriá Soriano, del Equipo Bogotá, campeón en el Rafael Nadal Open Challenger de España

Foto: IDRD

El deportista del Equipo?Bogotá, Adriá Soriano, haciendo dupla con el español Alberto Barroso, se quedó con el título del Rafael Nadal Open Challenger de Manacor, España, en la modalidad de dobles, al vencer en la final a la pareja de los austriacos Julij Rodionov y David Pichler, en tres sets con parciales 7-6, 3-6 y 10-2, dejando a Bogotá, mi Ciudad, mi Casa en la cúspide internacional.

Con esta victoria, Soriano confirma su proyección en el tenis profesional y ratifica el talento que lo ha convertido en uno de los referentes del deporte capitalino. El torneo, que reúne a grandes figuras del circuito Challenger, significó un reto exigente para el bogotano, quien mostró temple y jerarquía en la cancha.

Conoce más de este triunfo en la siguiente publicación de la cuenta de X del IDRD

El logro no solo resalta su disciplina y esfuerzo, sino que también se convierte en un motivo de orgullo para Bogotá y para el país, que celebra el éxito de sus deportistas en escenarios internacionales.