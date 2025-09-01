Así operará el pico y placa para taxis durante septiembre en Bogotá

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

De lunes a sábado, de 5:30 a. m. a 9:00 p. m., rige el pico y placa para taxis en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, teniendo en cuenta el último número de placa ¡Conoce el calendario definido por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) para septiembre de 2025!

Es importante señalar que la restricción para taxis no aplica los domingos ni festivos en Bogotá.

¿Cómo opera el pico y placa para taxis durante septiembre en Bogotá?

Semana del 1 al 7 de septiembre

Lunes 1 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-9-0

Martes 2 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-7-8

Miércoles 3 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3-4-5-6-7-8-9-0

Jueves 4 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-5-6-7-8-9-0

Viernes 5 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-7-8-9-0

Sábado 6 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-9-0

Domingo 7 de septiembre: No aplica la medida de pico y placa

Semana del 8 al 14 de septiembre

Lunes 8 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-7-8

Martes 9 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3-4-5-6-7-8-9-0

Miércoles 10 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-5-6-7-8-9-0

Jueves 11 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-7-8-9-0

Viernes 12 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-9-0

Sábado 13 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-7-8

Domingo 14 de septiembre: No aplica la medida de pico y placa

Semana del 15 al 21 de septiembre

Lunes 15 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3-4-5-6-7-8-9-0

Martes 16 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-5-6-7-8-9-0

Miércoles 17 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-7-8-9-0

Jueves 18 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-9-0

Viernes 19 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-7-8

Sábado 20 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3-4-5-6-7-8-9-0

Domingo 21 de septiembre: No aplica la medida de pico y placa

Semana del 22 al 28 de septiembre

Lunes 22 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-5-6-7-8-9-0

Martes 23 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-7-8-9-0

Miércoles 24 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-9-0

Jueves 25 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-7-8

Viernes 26 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3-4-5-6-7-8-9-0

Sábado 27 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-5-6-7-8-9-0

Domingo 28 de septiembre: No aplica la medida de pico y placa

29 y 30 de septiembre

Lunes 29 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-7-8-9-0

Martes 30 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-9-0