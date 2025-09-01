Así operará el pico y placa en Bogotá para vehículos de carga en septiembre

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

Conoce cómo opera el pico y placa en Bogotá para vehículos de carga del 1 al 30 de septiembre de 2025. Revisa el calendario definido por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) para este tipo de vehículos. ¡Aquí todos los detalles!

La medida pico y placa en Bogotá para vehículos de carga, mayores a 20 años de antigüedad, rige los días sábados de 5:00 a. m. a 9:00 p. m., según la placa de los vehículos. La restricción no aplica los domingos y festivos.

Para el mes de septiembre de 2025, la distribución de las placas es la siguiente:

Sábado 6 de septiembre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8.

Sábado 13 de septiembre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9.

Sábado 20 de septiembre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8.

Sábado 27 de septiembre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9.

Recuerda que los vehículos de carga, mayores a 20 años, tienen restricción de circulación en Bogotá, de lunes a viernes, de 6:00 a. m. a 8:00 a. m. y de 5:00 p. m. a 8:00 p. m., sin importar el dígito de la placa.