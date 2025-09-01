¿Tiene que declarar renta esta semana? Fechas clave del 1 al 5 de septiembre

Foto: Archivo DIAN.

Entre el 1 al 5 de septiembre, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) definió nuevas fechas de vencimiento para la presentación de la declaración de renta 2025. Durante este periodo deberán cumplir con la obligación tributaria las personas naturales cuyos NIT terminen entre 27 y 36, según lo establecido en el calendario oficial. Declarar a tiempo no solo evita sanciones económicas, sino que también garantiza el cumplimiento de las responsabilidades fiscales en Bogotá y el resto del país.

Fechas de vencimiento según los dos últimos dígitos del NIT

Lunes 1 de septiembre: dígitos 27 y 28

Martes 2 de septiembre: dígitos 29 y 30

Miércoles 3 de septiembre: dígitos 31 y 32

Jueves 4 de septiembre: dígitos 33 y 34

Viernes 5 de septiembre: dígitos 35 y 36

Debes declarar si cumples con una de estas condiciones:

Haber sido responsable del impuesto sobre las ventas (IVA) a 31 de diciembre de 2024.

Que su patrimonio bruto, a 31 de diciembre de 2024, haya sido superior a 4.500 UVT (211.793.000 $).

Que, en 2024, sus ingresos brutos hayan sido iguales o superiores a 1.400 UVT (65.891.000 $).

Que sus consumos con tarjeta de crédito, en 2024, hayan sido superiores a 1.400 UVT (65.891.000 $).

Que el valor total de sus compras y consumos, en 2024, hayan sido superiores a 1.400 UVT (65.891.000 $).

Que el valor total acumulado de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras, en 2024, hayan sido superiores a 1.400 UVT (65.891.000 $).

Recuerda que cumplir con esta obligación tributaria a tiempo te ayuda a evitar sanciones e intereses. Si tienes dudas sobre si debes declarar o necesitas orientación para hacerlo, puedes ingresar al portal web de la DIAN (www.dian.gov.co), donde encontrarás herramientas, guías y asistencia virtual para completar el proceso correctamente.