Cortes de luz este lunes 1 de septiembre de 2025 en Bogotá, Soacha y Funza
–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, habrá cortes del servicio de energía este lunes 1 de septiembre de agosto de 2025 en sectores de la capital de la República y de los municipios de Soacha y Funza, Cundinamarca.
Localidad de Antonio Nariño
Barrio La Fraguita. De la carrera 23 a carrera 25 entre calle 0 sur a calle 2 sur – Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.
Localidad de Ciudad Bolívar
Barrio Bellavista. De la calle 68 sur a calle 70 sur entre carrera 48 a carrera 50 – Desde las 9:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.
Localidad de Engativá
Barrio Jardín Botánico. De la carrera 67 a carrera 69 entre calle 54 a calle 56 – Desde las 12:00 a. m. hasta las 8:00 a. m.
Barrio Marandú. De la carrera 110 a carrera 112 entre calle 63 a calle 65 – Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.
Barrio Los Cerezos. De la carrera 90 a carrera 92 entre calle 89 a calle 91 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Localidad de Fontibón
Barrio Guadual. De la carrera 95 a carrera 97 entre calle 15 a calle 17 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 12:15 p. m.
Barrio Granjas de Techo. De la carrera 67 a carrera 69 entre calle 12 a calle 18 – Desde las 8:00 p. m. hasta las 11:59 a. m.
Barrio Montevideo. De la calle 17 a calle 19 entre carrera 68 a carrera 70 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.
Localidad de Kennedy
Barrio Patio Bonito II. De la carrera 85 a carrera 87 entre calle 36 sur a calle 38 sur – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.
Localidad de Los Mártires
Barrio Ricaurte. De la carrera 24 a carrera 28 entre calle 11 a calle 13 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Localidad de Puente Aranda
Barrio San Francisco. De la carrera 42 a carrera 44 entre calle 3 a calle 5 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Localidad de San Cristóbal
Barrio Altos del Zipa. De la carrera 13 este a carrera 15 este entre calle 40 sur a calle 42 sur – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Localidad de Santa Fe
Barrio San Bernardino. De la carrera 12 a carrera 14 entre calle 0 a calle 3 – Desde las 12:00 a. m. hasta las 11:59 p. m.
Localidad de Teusaquillo
Barrio Teusaquillo. De la calle 27 a calle 29 entre carrera 19 a carrera 21 – Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Municipios aledaños a Bogotá
Funza, Cundinamarca
Vereda La Isla. Desde las 9:00 a. m. hasta las 1:00 p. m.
Soacha, Cundinamarca
Barrio Ciudadela Sucre Buenos Aires. Desde las 7:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. calle 37 a calle 40 entre carrera 33 este a carrera 43 este –
Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia
-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.
-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.
-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.
-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.
-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.