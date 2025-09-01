Cortes de luz este lunes 1 de septiembre de 2025 en Bogotá, Soacha y Funza

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, habrá cortes del servicio de energía este lunes 1 de septiembre de agosto de 2025 en sectores de la capital de la República y de los municipios de Soacha y Funza, Cundinamarca.

Localidad de Antonio Nariño

Barrio La Fraguita. De la carrera 23 a carrera 25 entre calle 0 sur a calle 2 sur – Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Ciudad Bolívar

Barrio Bellavista. De la calle 68 sur a calle 70 sur entre carrera 48 a carrera 50 – Desde las 9:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.

Localidad de Engativá

Barrio Jardín Botánico. De la carrera 67 a carrera 69 entre calle 54 a calle 56 – Desde las 12:00 a. m. hasta las 8:00 a. m.

Barrio Marandú. De la carrera 110 a carrera 112 entre calle 63 a calle 65 – Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Barrio Los Cerezos. De la carrera 90 a carrera 92 entre calle 89 a calle 91 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Fontibón

Barrio Guadual. De la carrera 95 a carrera 97 entre calle 15 a calle 17 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 12:15 p. m.

Barrio Granjas de Techo. De la carrera 67 a carrera 69 entre calle 12 a calle 18 – Desde las 8:00 p. m. hasta las 11:59 a. m.

Barrio Montevideo. De la calle 17 a calle 19 entre carrera 68 a carrera 70 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Kennedy

Barrio Patio Bonito II. De la carrera 85 a carrera 87 entre calle 36 sur a calle 38 sur – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Los Mártires

Barrio Ricaurte. De la carrera 24 a carrera 28 entre calle 11 a calle 13 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Puente Aranda

Barrio San Francisco. De la carrera 42 a carrera 44 entre calle 3 a calle 5 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de San Cristóbal

Barrio Altos del Zipa. De la carrera 13 este a carrera 15 este entre calle 40 sur a calle 42 sur – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Santa Fe

Barrio San Bernardino. De la carrera 12 a carrera 14 entre calle 0 a calle 3 – Desde las 12:00 a. m. hasta las 11:59 p. m.

Localidad de Teusaquillo

Barrio Teusaquillo. De la calle 27 a calle 29 entre carrera 19 a carrera 21 – Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Municipios aledaños a Bogotá

Funza, Cundinamarca

Vereda La Isla. Desde las 9:00 a. m. hasta las 1:00 p. m.

Soacha, Cundinamarca

Barrio Ciudadela Sucre Buenos Aires. Desde las 7:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. calle 37 a calle 40 entre carrera 33 este a carrera 43 este –

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.