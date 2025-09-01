Desmantelan brazo criminal del bloque resistencia Caribe: Su cabecilla y 5 integrantes fueron capturados

–En Barranquilla y Galapa, la policía y la fiscalía capturaron a 6 sujetos del brazo criminal del bloque resistencia Caribe, entre ellos alias ‘26’, cabecilla de zona y mano derecha de alias ‘Castror’.

Según el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, estos delincuentes son los responsables de ordenar extorsiones y hechos violentos en barrios de Barranquilla y en Galapa. Constreñían a comerciantes y familias con disparos contra fachadas para intimidar y forzar el pago de cuotas criminales.

La operación incluyó 6 allanamientos, la incautación de equipo de comunicación y la notificación a 2 integrantes en centros carcelarios.» Cada golpe a estas estructuras reduce su capacidad de intimidación y devuelve tranquilidad a las comunidades, destacó el jefe de la cartera de Defensa.

«Cero tolerancia con la extorsión. Seguiremos actuando con contundencia y unidad para proteger la vida, la economía y la esperanza de los barranquilleros y atlanticenses», puntualizó.