La captura en Nariño de alias «el paisa», cabecilla de disidencias de las Farc, generó otra asonada contra el Ejército

–En la vereda La Miscelánea, del municipio de Payán, en el departamento de Nariño, se produjo la captura del cabecilla de las disidencias de las Farc alias «el paisa», lo cual generó una nueva asonada contra las tropas del Ejército, instigada por la misma agrupación ilegal armada.

La captura se dio tras un combate en zona de difícil acceso, gracias a un trabajo de inteligencia de más de tres meses y al despliegue del Batallón de Despliegue Rápido N.° 2.

¡????????? ????? ‘?? ?????’, ????????? ???Í????? ?? ??? ?????????? ?? ????Ñ?! En la vereda La Miscelánea, Magüí Payán, Nariño, el pasado viernes, en desarrollo de una operación ofensiva, nuestro @COL_EJERCITO en… pic.twitter.com/cO65KyHiuD — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) August 31, 2025

«La persistencia en la Operación Cordillera, en el marco del Plan Ayacucho Plus, permitió neutralizar, mediante captura, a alias ‘El Paisa’, por tráfico y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares», precisó el jefe de la cartera de Defensa.

Sin embargo, señaló que durante el procedimiento más de 350 personas cometieron un grave delito, al incitar una asonada para impedir la judicialización y el cumplimiento de la misión constitucional.

«Pese a estas hostilidades, nuestras tropas hicieron efectiva la captura e incautaron material cumpliendo los protocolos según lo permitieron las condiciones, las cuales fueron alteradas y hostiles por varias personas de la zona», subrayó.

El ministro de Defensa reiteró su llamado a las comunidades para que «respeten el cumplimiento de la misión de las diferentes instituciones, y no se involucren en delitos como asonada u obstrucción a la función pública».

Así mismo, invitó «a los integrantes de estos grupos criminales a que se desmovilicen y pasen a una vida digna, cerca a sus familias y sin el grave riesgo de que mueran muy jóvenes en la violencia. Tienen esta gran oportunidad, de lo contrario, el Estado colombiano los encontrará y los llevará a la justicia, más temprano que tarde».