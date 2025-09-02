Gobierno espera que este año el Congreso sí apruebe el presupuesto, y no se repita la historia del año pasado cuando lo hundió

–El Gobierno nacional adelantó este lunes un encuentro con las comisiones económicas de Senado y Cámara para iniciar la discusión del proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación para 2026. Tras la reunión, el ministro del Interior, Armando Benedetti Villaneda, se declaró optimista respecto al avance del proyecto de Presupuesto General de la Nación en el Congreso de la República.

“No podemos repetir el hundimiento del presupuesto nacional», señaló al recordar que la falta de quórum en la Comisión Tercera no permitió el consenso y debate del Proyecto de Presupuesto 2025.

Benedetti indicó que confía en que el legislativo comprenderá la magnitud del déficit fiscal y actuará con responsabilidad frente al país. “Estamos optimistas después de esta reunión donde se dieron grandes avances”, expresó.

Adicionalmente, el jefe de la cartera política hizo énfasis en la difícil situación de Colombia. “El Congreso debe entender que el país se encuentra actualmente en un déficit presupuestal”, recalcó.

El Proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2026 asciende a $556,9 billones y crece 2,7 % frente a 2025 y dentro de las principales líneas, que son tomadas como prioridades del Gobierno, se encuentran:

· Economía popular y productiva

· Programas sociales y equidad

· Cambio climático y transición energética

· Paz y víctimas

De acuerdo con lo estipulado por la ley, la discusión del proyecto en el Congreso deberá adelantarse, en su primer debate, antes del 15 de septiembre y en plenarias antes del 20 de octubre.