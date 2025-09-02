Maduro: «Si Venezuela fuera agredida, pasaría inmediatamente a la lucha armada»

–El presidente venezolano, Nicolás Maduro, advirtió este lunes que si su país es agredido, «pasaría inmediatamente al período de lucha armada» para garantizar la soberanía y la paz nacional y declararíamos constitucionalmente a la República en armas».

Maduro subrayó: «Lucha armada y República en armas. De norte a sur, de este a oeste, para garantizar la paz, la soberanía y el desarrollo del país en cualquier circunstancia que nos toque».

En una rueda de prensa, Maduro explicó que el país bolivariano dispone de «un plan estratégico» de defensa «que se ha diseñado durante 20 años y se ha adaptado, se ha renovado» e «incluye dos formas de lucha», la no armada y la armada. El primer aspecto comprende la organización, producción y formación, así como «la lucha diplomática, la lucha política y el alistamiento».

Esta misma jornada, el mandatario denunció que Venezuela «está enfrentando la más grande amenaza» en los últimos cien años, puesto que «ocho barcos militares, con 1.200 misiles y un submarino nuclear [de EE.UU.] apuntan» hacia territorio venezolano.

Asimismo, el país demandó el «retiro inmediato» de los aprestos estadounidenses del mar Caribe desplegados para presuntamente combatir el narcotráfico, al considerar que se trata de «una situación inédita desde la crisis de los misiles en los años 60, cuando se puso en riesgo la paz regional de una manera importante», según expresó el canciller Yván Gil durante una reunión de emergencia de los titulares de Exteriores de los países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

De otro lado, Nicolás Maduro instó al presidente estadounidense, Donald Trump, a tener cuidado, porque su secretario de Estado, Marco Rubio, pretendería «manchar sus manos de sangre» con el inicio de una guerra en Suramérica y el Caribe.

«‘Mr. president Donald Trump, usted tiene que cuidarse porque Marco Rubio quiere manchar sus manos de sangre con sangre suramericana, caribeña; con sangre venezolana», aseveró el mandatario.

«Lo quieren llevar a un baño de sangre y que su apellido, Trump, se manche de sangre por los siglos de los siglos con una masacre contra el pueblo de Venezuela, con una guerra terrible contra Suramérica y el Caribe terrible, porque esto sería una guerra completa en todo el continente», insistió.

Maduro destacó que Trump «es un hombre inteligente, audaz» y aseguró que «él sabrá qué hace», frente a las intenciones de Rubio, que contemplarían «un cambio de régimen».

«¿Qué busca el jefe del Gobierno de EE.UU., el señor de la guerra Marco Rubio? Un cambio de régimen. […]. Ellos están buscando un cambio de régimen a través de la amenaza militar y manchar las manos de Donald Trump de sangre, y manchar el apellido Trump de sangre, para siempre. Esa es la verdad», complementó. (Información RT).