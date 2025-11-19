EE.UU. negocia en secreto con Rusia plan para finalizar la guerra en Ucrania

–Existe un plan para acabar la guerra en Ucrania. Según la publicación estadounidense Axios, en su desarrollo no han participado ni Ucrania ni sus socios europeos, sino que estaría siendo negociado entre el representante especial de Trump para Rusia y Oriente Medio, Steve Witkoff, y el emisario del Kremlin Kiril Dmitriev.

De hecho, Witkoff tenía previsto reunirse en Estambul este miércoles, 19 de noviembre de 2025, con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, con el fin de dar un nuevo impulso a las negociaciones de paz.

Según publica también Axios, que cita fuentes ucranianas y de EE.UU., Witkoff, el hombre de confianza de Trump, ha aplazado su viaje.

Fuentes oficiales estadounidenses y rusas dijeron asimismo a Axios que en ese plan secreto se abordan las garantías de seguridad para Europa y el futuro de la relación de Washington tanto con Moscú como con Kiev.

Por su parte, el Kremlin se negó a comentar la noticia de Axios: «En este caso, no hay nada nuevo de lo que podamos informarles», dijo a los periodistas el vocero del Gobierno ruso, Dmitri Peskov. (Información DW).