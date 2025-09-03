Cayó banda que agredía y hurtaba a pasajeros en TransMilenio: Detenidas 7 personas

Foto: Policía de Bogotá

En el marco de la estrategia Bogotá Camina Segura, la Policía de Bogotá, a través de uniformados adscritos al Grupo de Transporte Masivo TransMilenio, detuvieron a cuatro adultos y aprehendieron a tres menores de edad señalados de integrar una estructura delincuencial dedicada al hurto en estaciones y buses del Sistema. Las capturas se lograron en una de las estaciones de la avenida NQS, luego de intimidar y agredir a un grupo de usuarios para despojarlos de sus pertenencias.

De acuerdo con las autoridades, las víctimas fueron abordadas en la estación Calle 75 de la avenida NQS, por los hoy detenidos que, mediante la intimidación con armas cortopunzantes, las agredieron físicamente y las despojaron de teléfonos móviles y otros objetos personales.

“Gracias a la reacción inmediata de los uniformados que adelantaban labores de registro y verificación, fue posible ubicar a los presuntos responsables y recuperar varios de los elementos hurtados, los cuales fueron reconocidos por los afectados como de su propiedad”, aseguró la teniente coronel Maryam Moreno, comandante Grupo de Transporte Masivo TransMilenio de la Policía de Bogotá.

A continuación, el video con las declaraciones de la teniente coronel Maryam Moreno, comandante Grupo de Transporte Masivo TransMilenio de Policía de Bogotá, con detalles de estas capturas:

Estas personas fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberán responder por los delitos de hurto y lesiones personales.

Además, las autoridades revisan registros de cámaras de seguridad de estaciones y buses del Sistema, para vincularlos en otros hechos denunciados por la ciudadanía.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.