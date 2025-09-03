Cortes de luz este jueves 4 de septiembre de 2025 en Bogotá, Soacha, Funza, Cajicá y Tocancipá

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, habrá cortes del servicio de energía este jueves 4 de septiembre de agosto de 2025 en sectores de la capital de la República y de los municipios de Soacha, Funza, Cajicá y Tocancipá, Cundinamarca.



Localidad de Bosa

Barrio San Bernardino I. De la carrera 77 a carrera 79 entre calle 74 sur a calle 76 sur – Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Chapinero

Barrio Marly. De la calle 43 a calle 46 entre carrera 8 a carrera 14 – Desde las 4:30 a. m. hasta las 7:30 p. m.

Localidad de Engativá

Barrio Las Ferias Occidental. De la carrera 68 a carrera 70 entre calle 77 a calle 79 – Desde las 8:30 a. m. hasta las 1:30 p. m.

Barrio Villa Gladys. De la calle 64 a calle 66 entre carrera 112 a carrera 114 – Desde las 8:30 a. m. hasta las 1:30 p. m.

Localidad de Fontibón

Barrio El Tintal Central. De la carrera 89 a carrera 91 entre calle 16 a calle 18 – Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Barrio La Cabaña Fontibón. De la carrera 102 a carrera 104 entre calle 22 a calle 24 – Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Kennedy

Barrio Saucedal. De la carrera 85 a carrera 87 entre calle 34 sur a calle 36 sur – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Rafael Uribe Uribe

Barrio Marruecos. De la carrera 4 a carrera 6 entre calle 47 sur a calle 49 sur – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de San Cristóbal

Barrio La Gloria Oriental. De la carrera 16 este a carrera 18 este entre calle 40 sur a calle 42 sur – Desde las 8:45 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Santa Fe

Barrio Sagrado Corazón. De la calle 35 a calle 7 entre carrera 6 a carrera 8 – Desde las 4:30 p. m. hasta las 7:30 p. m.

Barrio Samper. De la calle 28 a calle 34 entre carrera 6 a carrera 14 – Desde las 4:30 p. m. hasta las 7:30 p. m.

Barrio San Diego. De la carrera 6 a carrera 11 entre calle 25 a calle 28 – Desde las 4:30 p. m. hasta las 7:30 p. m.

Barrio San Martín. De la calle 28 a calle 33 entre carrera 4 a carrera 8 – Desde las 4:30 p. m. hasta las 7:30 p. m.

Barrio San Bernardino. De la carrera 12 a carrera 14 entre calle 0 a calle 3 – Desde las 12:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Suba

Barrio Villa del Prado. De la calle 169 a calle 171 entre carrera 53 a carrera 55 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Teusaquillo

Barrio Estrella. De la calle 26 a calle 29 entre carrera 18 a carrera 28 – Desde las 4:30 p. m. hasta las 7:30 p. m.

Barrio La Magdalena. De la carrera 14 a carrera 19 entre calle 37 a calle 41 – Desde las 4:30 p. m. hasta las 7:30 p. m.

Barrio La Soledad. De la calle 24 a calle 38 entre carrera 18 a carrera 25 – Desde las 4:30 p. m. hasta las 7:30 p. m.

Barrio Pablo VI Norte. De la carrera 57 a carrera 59 entre calle 58 a calle 60 – Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio San Luis. De la calle 57 a calle 59 entre carrera 20 a carrera 22 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Santa Teresita. De la calle 41 a calle 45 entre carrera 13 a carrera 20 – Desde las 4:30 p. m. hasta las 7:30 p. m.

Barrio Teusaquillo. De la calle 30 a calle 35 entre carrera 17 a carrera 24 – Desde las 4:30 p. m. hasta las 7:30 p. m.

Localidad de Usaquén

Barrio Barrancas Oriental Rural. De la carrera 0 a carrera 2 entre calle 161 a calle 163 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Barrio Santa Ana Occidental. De la calle 109 a calle 112 entre carrera 6 a carrera 9 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Barrio Santa Cecilia Puente Norte. De la carrera 3 este a carrera 6 este entre calle 161 a calle 163 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Barrio Tibabita Rural. De la carrera 6 a carrera 8 entre calle 199 a calle 201 – Desde las 12:00 a. m. hasta las 6:00 a. m.

Barrio Torca I. De la carrera 6 a carrera 8 entre calle 234 a calle 246 – Desde las 7:00 p. m. hasta las 11:59 p. m.

Barrio Torca Rural II. De la carrera 6 a carrera 8 entre calle 208 a calle 216 – Desde las 12:00 a. m. hasta las 6:00 a. m.

Municipios aledaños a Bogotá

Soacha, Cundinamarca

Barrio Ciudadela Sucre Bella Vista. De la calle 38 a calle 40 entre carrera 46 a carrera 50 – Desde las 6:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Barrio Ciudadela Sucre Bella Vista. De la calle 38 a calle 40 entre carrera 46 Este a carrera 50 Este – Desde las 6:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Funza, Cundinamarca

Municipio de Funza. Conjunto Los Alpes – Desde las 9:00 a. m. hasta las 1:30 p. m.

Cajicá, Cundinamarca

Municipio de Cajicá. Vereda Chuntame – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Tocancipá, Cundinamarca

Municipio de Tocancipá. Veredas: La Fuente, El Porvenir – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Zipaquirá, Cundinamarca

Municipio de Zipaquirá. Vereda Barandillas – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.