Corrupción profunda denuncia Petro en departamentos y municipios: «Se robaron la plata de la comida de los niños»

–En el marco de la alocución de este martes, en el cual presentó un balance de los logros de su gobierno en materia educativa, el presidente Gustavo Petro denunció que la corrupción en la alimentación escolar fue responsable del aumento de la deserción en años anteriores.

Destacó que su administración ha destinado más recursos para garantizar comida a los estudiantes, pero advirtió que aún existen gobernadores y contratistas que desvían esos dineros a campañas políticas. Por ello notificó: “El que robe la plata de la comida de los niños pobres se va para la cárcel”.

En la alocución el jefe del Estado afirmó que su gobierno mejoró la calidad de toda la educación, media y superior, pública y privada en toda Colombia y añadió que todos los departamentos del país mejoraron sus resultados educativos frente a 2022, incluidos territorios históricamente rezagados como Córdoba y la Amazonía. «Este avance es un verdadero cambio y un éxito de la igualdad social”, subrayó.

Sostuvo que mientras en el Gobierno anterior el promedio en la calidad de la educación cayó a menos 1,8. En el Gobierno del Cambio subió 4,8 puntos, aseguró.

“¿Qué pasó en nuestro Gobierno? Que la educación privada sube de calidad, no nos estamos tirando la educación privada, no es una venganza, sube bien, incluso más que los gobiernos anteriores. La educación pública sube excepcionalmente respecto a los Gobiernos anteriores, pero en la educación privada solo tuvimos un problema en 2024″, sostuvo.

El jefe de Estado confió en que los resultados de las Pruebas Saber 11 de 2025 sean mejores, por lo que solicitó al Ministro de Educación cambiar los contenidos educativos, pues advirtió que esas pruebas “no reflejan la verdadera capacidad del estudiante, porque están diseñadas para medir la memoria, y esta siempre se pierde cuando no se ejercita todo el tiempo. Esa es una educación que falla cuando se basa solo en la memoria».

Señaló igualmente que el inglés debe aprenderse para entendernos con el mundo, sin desplazar el español ni las lenguas indígenas. Destacó además que en su gobierno Colombia redujo en 4,8 puntos el nivel más bajo en inglés y logró los mayores avances en los niveles superiores de desempeño.