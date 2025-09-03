Investigar al colegio en el que murió la niña Valeria Afanador, pidió Petro al MinEducación

–El Presidente Gustavo Petro solicitó al Ministerio de Educación investigar al colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, del municipio de Cajicá, donde estudiaba Valeria Afanador, la menor de 10 años que fue hallada muerta, tras haber desaparecido, en circunstancias que todavía no han sido plenamente aclaradas. El pronunciamiento lo hizo el jefe del Estado en su alocución de este martes, en la cual destacó los avances logrados por su gobierno en materia educativa.

