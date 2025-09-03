    • Nacional

    Investigar al colegio en el que murió la niña Valeria Afanador, pidió Petro al MinEducación

    Ariel Cabrera Publicado el

    –El Presidente Gustavo Petro solicitó al Ministerio de Educación investigar al colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, del municipio de Cajicá, donde estudiaba Valeria Afanador, la menor de 10 años que fue hallada muerta, tras haber desaparecido, en circunstancias que todavía no han sido plenamente aclaradas. El pronunciamiento lo hizo el jefe del Estado en su alocución de este martes, en la cual destacó los avances logrados por su gobierno en materia educativa.

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Ariel Cabrera
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte