Después de 83 años por fin llegó el primer tren del Metro de Bogotá: Alcalde Carlos Galán

Desde Cartagena de Indias se llevó a cabo un evento histórico, llegó a Colombia el primer tren, compuesto por seis vagones, que posteriormente serán trasladados a Bogotá, mi Ciudad, mi Casa.

El alcalde de Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, afirmó que el Metro Bogotá es el Metro de la ciudad de todos los colombianos, es el Metro, por ende, de todos los colombianos y por eso lograr este avance importantísimo es un momento de esperanza para Colombia y de una demostración de que este país puede lograr grandes cosas ¡Gracias por estar con nosotros!

Estas fueron las palabras del alcalde Carlos Fernando Galán, desde Cartagena, durante el arribo del primer tren de la Línea 1 del Metro de Bogotá:

Hace exactamente 83 años, un alcalde que se llamaba Carlos Sanz de Santa María dijo Bogotá necesita Metro, en el año 1942. Llevamos 83 años hablando en Bogotá de tener un Metro. Ha habido un sinnúmero de proyectos que diferentes alcaldes han buscado sacar adelante. Eso ya es historia, porque ya la ciudad dio el paso para materializar por fin ese sueño de tener un Metro. Este no es un proyecto de un alcalde, debo decirlo. Es un proyecto de ciudad y de país.

Aquí han participado tres gobiernos nacionales en materializar esto que vamos a ver acá. Han participado tres gobiernos distritales también y lo entendemos así todos. Esto no es un proyecto que le pertenezca a unos pocos, sino un proyecto colectivo que representa el empuje de una sociedad que en medio de dificultades, en medio de trabas, sale adelante y demuestra que puede hacerlo mejor.

Y eso es lo que está pasando con este proyecto Metro. Es un hito realmente la llegada de este primer tren. Llegarán 30 trenes aquí a Cartagena para luego seguir su recorrido hasta Bogotá.

El segundo tren, me contó esta mañana Leonidas, ya salió del puerto de Quindado también el sábado pasado. Entonces llegará en menos de un mes también a Cartagena para que siga su proceso hasta Bogotá. Hoy tenemos una noticia adicional y es que el avance del Metro en el mes de agosto es también un hito importante. Porque estamos trabajando para impulsar cada vez más ese avance mensual. Y ese equipo entre la empresa Metro, entre la interventoría y obviamente los responsables principales que son los constructores han podido avanzar cada vez más. Y el mes de agosto del actual año, permitió un avance de 2.52 % en un solo mes.

Es el avance más importante que ha tenido en un mes el proyecto. La meta que tenemos es mantener ese impulso, mantener el impulso para superar el 70 % al finalizar el año, cumplir el hito de que en mayo 22 del año 26 tendremos en operación de prueba 5.7 kilómetros del viaducto del Metro y tener en septiembre del 2027 los 24 kilómetros del Metro en operación de prueba.

Estos proyectos de este tipo son proyectos que enfrentan retos todos los días y dificultades todos los días. Y nos van a surgir como nos han surgido dificultades en los últimos años y en los últimos meses. Pero estamos preparados todos para enfrentarlas, para resolverlos y para garantizar que este proyecto llegue y valga el sitio donde estamos a buen puerto, para garantizar que el Metro llegue a buen puerto, como el puerto en el que estamos en este momento.

Entonces hay que seguir avanzando en eso y vigilar cada situación, resolver cada problema. Pero hay una preocupación que yo quiero aprovechar hoy para mencionar y es que tenemos que lograr superar ya definitivamente la discusión alrededor de este proyecto y entender que es un proyecto de todos y protegerlo y cuidarlo como tal. Este proyecto lo tenemos que cuidar todos los colombianos y todos los bogotanos y las bogotanas.

Esa es la preocupación que yo tengo en este momento principal, es lograr que ya al ver este tren que van a descargar en pocos minutos acá, los bogotanos y las bogotanas y todos los colombianos sientan que eso les pertenece a ellos, a todos ustedes les pertenece ese Metro y lo tenemos que todos cuidarlo y entender como un proyecto que nos va a cambiar sin lugar a dudas la vida a todos los habitantes de Bogotá. Porque con este proyecto Bogotá entra en una nueva etapa, en una nueva era en cierta forma. Ya no va a ser como nos decían durante tantos años la capital más grande del mundo sin Metro, ya no. Ya Bogotá va a tener Metro por fin. Y eso va a ser un cambio que va a representar no solamente esta línea sino un cambio en la calidad de vida de los habitantes de Bogotá, una posibilidad de que cada habitante de Bogotá tenga más tiempo para estar con su familia, para aprovechar para el trabajo.

Va a ser un proyecto que nos va a dinamizar la economía de manera significativa, va a activar por ejemplo el desarrollo urbano alrededor del mismo y como lo he dicho muchas veces también nos va a permitir y nos está permitiendo romper una barrera que teníamos como sociedad de hacer proyectos de esta envergadura.

Porque al terminar este proyecto como lo vamos a terminar y como estamos demostrando con este hito que lo podemos demostrar vamos a lograr que esta ciudad siga avanzando ya no solamente en esta primera sino una segunda, una tercera, una cuarta y así sucesivamente hasta tener un sistema Metro como merece una ciudad como Bogotá.

Gracias a todos los que han hecho esto posible, al equipo de la empresa Metro también por estar ahí al frente, al consorcio encargado de construir esto, a ustedes por acompañarnos en este evento y el mensaje que le queremos dar a Colombia es que sí podemos en Colombia hacer grandes proyectos de gran escala que le cambien la vida a millones de colombianos y vamos a seguirlos haciendo porque es lo que necesita Colombia, necesita unidad y este es un proyecto que demuestra que nos podemos unir para lograr grandes cosas, es un proyecto que nos demuestra también que podemos enfrentar los retos y superarlos.

Entonces gracias a todos y ahora demos inicio a este proceso de descargue del primer tren de la Línea 1 del Metro de Bogotá.

Omar y todo el equipo de operaciones del puerto de Cartagena, les habla el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y les pido que inicien a descargar algo que ustedes tienen en sus manos, que es mucho más que un simple tren, es un proyecto que representa el sueño, las ilusiones de los bogotanos, de las bogotanas, de los colombianos, y que va a cambiar para siempre la historia de nuestro país y la historia de nuestra ciudad.

¡Inicien por favor el descargue del primer tren de la Línea 1 del Metro de Bogotá para que entre ya definitivamente a Colombia!

