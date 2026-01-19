Cortes de luz este martes 20 de enero de 2026 en Bogotá y Funza

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este martes 20 de enero de 2026 en sectores de la capital de la República y del municipio de Funza, Cundinamarca.

Localidad de Barrios Unidos

Barrio Polo Club. De la calle 79 a calle 83 entre carrera 26 a carrera 29. Desde las 7:45 a. m. hasta las 4:45 p. m.

Localidad de Candelaria

Barrio La Catedral. De la calle 10 a calle 13 entre carrera 8 a carrera 10. Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m.

Localidad de Chapinero

Barrio Pardo Rubio. De la calle 50 a calle 53 entre carrera 2 a carrera 5. Desde las 7:30 a. m. hasta las 4:00 p. m.

Localidad de Ciudad Bolívar

Barrio Madelena. De la calle 56 sur a calle 58 sur entre carrera 65 a carrera 67. Desde las 5:00 a. m. hasta las 6:30 a. m.

Localidad de Engativá

Barrio Las Ferias. De la carrera 68 a carrera 70 entre calle 76 a calle 78. Desde las 2:30 p. m. hasta las 5:30 p. m.

Barrio Sábana del Dorado. De la carrera 120 a carrera 122 entre calle 62 a calle 64. Desde las 8:30 a. m. hasta las 1:30 p. m.

Localidad de Fontibón

Barrio Puente Grande. De la calle 16 a calle 18 entre carrera 127 a carrera 129. Desde las 0:00 hasta las 6:00 a. m.

Barrio San Pablo Jericó. De la carrera 127 a carrera 129 entre calle 16 a calle 18. Desde las 0:00 hasta las 6:00 a. m.

Localidad de Kennedy

Barrio Osorio III. De la calle 1 sur a calle 3 sur entre carrera 88 a carrera 9. Desde las 7:15 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Puente Aranda

Barrio Galán. De la carrera 57 a carrera 59 entre calle 1 a calle 3. Desde la 1:00 p. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Suba

Barrio Prado Veraniego. De la calle 129 a calle 131 entre carrera 45 a carrera 48. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Sumapaz

Barrio San Antonio. Vereda San Antonio – Desde las 8:30 a. m. hasta las 7:00 p. m.

Localidad de Teusaquillo

Barrio El Recuerdo. De la carrera 36 a carrera 38 entre calle 24 a calle 26. Desde las 8:30 a. m. hasta las 12:00 p. m.

Localidad de Usme

Barrio Porvenir. De la carrera 8 este a carrera 12 este entre calle 66 sur a calle 68 sur. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Zonas de municipios aledaños a Bogotá

Funza, Cundinamarca

Municipio de Funza – Vereda La Isla. Desde las 5:00 a. m. hasta las 6:30 p. m.