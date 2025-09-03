Por cortes de agua en Suba y obras en red matriz del Acueducto: Cierre en CEFE Cometas y Fontanar

Foto: IDRD

Debido a obras en la avenida Boyacá com avenida El Rincón y calle 127, en redes matriz de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) y cortes de agua, hay cierres en servicios Centros de Felicidad (CEFE) Fontanar del Río y Cometas ubicados en la localidad Suba, al noroccidente de Bogotá. ¡Conoce aquí detalles!

La suspensión es preventiva y busca garantizar condiciones de seguridad y sanidad en espacios como piscinas, baños y otros espacios que requieren servicio de gua potable, mientras avanzan los trabajos en el sector, así como minimizar afectaciones en la operación de los escenarios.

Los cierres en los servicios de los Centros de Felicidad (CEFE) Fontanar del Río y Cometas ubicados en la localidad Suba, se aplican este miércoles 3 y jueves 4 de septiembre, días en los que hay suspensión por 48 horas en el servicio de agua potable en la localidad de Suba por obras en las redes Matriz de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) en la avenida Boyacá con avenida El Rincón y calle 12.

Así es la programación de cortes de agua en Suba al noroccidente de Bogotá

La suspensión más grande cobijará a la localidad de Suba, desde las cero horas del miércoles 3 de septiembre y por 48 horas. En algunos sectores la recuperación del servicio podría tardar 12 horas adicionales.

Durante este periodo se interrumpen las actividades habituales y, una vez se normalicen las condiciones, se reactivará la atención al público. Agradecemos la comprensión de la ciudadanía: esta medida permite el desarrollo de obras que beneficiarán a toda Bogotá.