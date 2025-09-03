Detenidas dos personas con joyas avaluadas en $ 400 millones en el Aeropuerto El Dorado

Foto: Policía de Bogotá

En el marco de la estrategia Bogotá Camina Segura, la Policía de Bogotá, en coordinación con la agencia HSI de Estados Unidos y la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN), logró la detención en flagrancia de dos personas que pretendían transportar joyas sin la acreditación correspondiente.

“Los hechos ocurrieron en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, durante actividades de registro y control, donde se identificó a dos personas que estaban a la espera de abordar un vuelo hacia la ciudad de Bucaramanga. Al verificar su equipaje, las autoridades hallaron en el interior de una maleta varias joyas sin la documentación que acreditara su procedencia legal”, aseguró el teniente coronel Nelson Torres, comandante Estación de Policía Aeropuerto.

En total fueron incautadas cadenas, anillos, pulseras y aretes, avaluados en 400 millones de pesos.

A continuación, el video con las declaraciones del teniente coronel Nelson Torres, comandante Estación de Policía Aeropuerto, informado los detalles del operativo en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá:

Tanto el material incautado como estas personas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberán responder por el delito de lavado de activos.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.