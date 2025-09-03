Así arribó a Colombia el primer tren de la Línea 1 del Metro de Bogotá

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá – Juan Pablo Bello.

El primer tren de la Línea 1 del Metro de Bogotá salió del puerto de Qingdao, en China, el 3 de agosto de 2025 y llegó a Cartagena, Colombia, este martes 2 de septiembre de 2025, eso significa que su travesía en barco duró 30 días. ¡Al final de este contenido encuentras fotos de la Alcaldía Mayor de Bogotá sobre este importante acontecimiento!

El proceso de descargue del tren desde el buque hasta la cama baja donde será transportado demora aproximadamente 8 horas, incluye el alistamiento del desembarque con su respectiva inspección, izaje con grúa, posicionamiento y aseguramiento en la cama baja.

“Gracias a todos lo que han hecho esto posible, y el mensaje que le queremos dar a Colombia es que sí podemos hacer grandes proyectos de gran escala que le cambian la vida a los colombianos, y vamos a seguirlos haciendo porque es lo que necesita Colombia», expresó el alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

Datos sobre los trenes de la Línea 1 del Metro de Bogotá

Son 30 trenes que harán parte de este megarproyecto de movilidad. Cada uno de los trenes de la Línea 1 del Metro de Bogotá tiene 134 metros de longitud, 2,90 metros de ancho y 3,90 metros de altura. Están compuestos por seis vagones: dos tipo S (vagones de las puntas) y cuatro tipo M (vagones del centro).

La velocidad comercial es de 42,5 km/hora en promedio.

De las 252 sillas, 36 están demarcadas para personas con prioridad (mujeres en embarazo, personas de la tercera edad y mujeres con niños en brazos).

Los sistemas de puertas, tanto de los trenes como de las estaciones, cuentan con los más altos estándares de calidad privilegiando la seguridad de los usuarios.

Los usuarios podrán ingresar a los trenes por cualquiera de sus 24 puertas, 4 por cada lado del vagón.

El material de las sillas es ignífugo, es decir, no es inflamable.

Contarán con sensores de peso que permitirán establecer las condiciones más seguras para los pasajeros.

Revive a continuación la transmisión de la llegada del primer tren del de la Línea 1 del Metro a través del canal de YouTube de la Alcaldía Mayor de Bogotá:

Avance general de la Línea 1 del Metro de Bogotá, llega al 62.18 %

El alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó que durante agosto de 2025 la obra del Metro de Bogotá avanzó en un 2.52 %,

“El avance del Metro en el mes de agosto es un hito importante (…) el mes de agosto del actual año permitió un avance de 2.52 % en un solo mes, es el avance más importante que ha tenido en un mes el proyecto y la meta que tenemos en mantener el impulso para superar el 70 % al finalizar el año 2025”, comentó el alcalde Carlos Galán.

De acuerdo con la Empresa Metro de Bogotá (EMB), al 31 de agosto de 2025 la Línea 1 del Metro de Bogotá alcanzó un 62,18 % de avance.

A continuación, fotos del primer tren de la Línea 1 del Metro de Bogotá, que arribó a Colombia este 2 de septiembre: