Gobierno implementa medidas para superar la crisis en sistema de salud por falta de medicamentos

–El Ministerio de Salud y Protección Social presentó un informe sobre la disponibilidad de medicamentos usados en unidades de cuidado intensivo, con base en la información actualizada del Sistema de Monitoreo de Abastecimiento de Medicamentos (Resolución 1411 de 2022) y el trabajo articulado con el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima).

Varios de los medicamentos en seguimiento, empleados en unidades de cuidado intensivo, salas de cirugía y servicios de urgencias, hacen parte del listado de medicamentos vitales no disponibles, lo que permite su importación por esta vía.

Entre ellos se encuentran: etomidato, lidocaína con o sin epinefrina, metoprolol tartrato, noradrenalina, midazolam, remifentanilo, amiodarona, azul de metileno y vasopresina.

Durante 2025 la importación de medicamentos como noradrenalina, midazolam y azul de metileno, bajo la figura de medicamentos vitales no disponibles, ha contribuido a garantizar la oferta en el país.

En el caso de la vasopresina, MinSalud informó que ya se gestionó su inclusión para importación como vital no disponible, y se espera contar con disponibilidad en el territorio nacional en los próximos quince días.

Para la n-acetilcisteína y el fentanilo se han adelantado gestiones con otros fabricantes e importadores, para fortalecer su abastecimiento y mejorar la disponibilidad en las próximas semanas.

Otros medicamentos inyectables como furosemida, milrinona, atropina inyectable, amiodarona inyectable, vecuronio, rocuronio, cisatracurio, propofol, remifentanilo, etilefrina, midazolam, metoprolol inyectable, succinilcolina y lidocaína con o sin epinefrina, cuentan con una disponibilidad normal por parte de sus principales titulares de registro y/o a través de su importación como medicamentos vitales no disponibles.

Ante la situación de disponibilidad manifestada por los actores, el pasado 26 de agosto el Ministerio de Salud realizó una mesa de trabajo con el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimento (Invima), el Fondo Nacional de Estupefacientes, la Superintendencia Nacional de Salud, la Superintendencia de Industria y Comercio, sociedades médicas, IPS, ACEMI, gremios farmacéuticos, titulares de registro sanitario e importadores y gestores farmacéuticos, para garantizar la disponibilidad de algunos medicamentos requeridos a nivel intrahospitalario.

El Ministerio de Salud y Protección Social indicó que continuará realizando seguimiento permanente al abastecimiento de estos medicamentos esenciales y reafirmó su compromiso de continuar trabajando, de manera articulada con las entidades competentes y los actores de la cadena de suministro para favorecer la disponibilidad de dichos medicamentos.