Gobierno Nacional abunda en explicaciones sobre la reforma tributaria; ahora presenta el ABC del proyecto

–El Ministerio de Hacienda y Crédito Público presentó este miércoles el ABC de la reforma tributaria que radicó en el Congreso, ahondando en explicaciones sobre los principales alcances del proyecto, que denomina «Ley de Financiamiento», con el cual aspira a recaudar el próximo año 26,2 billones de pesos para financiar el Presupuesto General de la Nación.

«La norma busca equidad, o sea que solo los más beneficiados contribuyan en mayor medida. El Gobierno requiere recursos para financiar los proyectos de beneficio social, desarrollar el país y garantizar presupuesto de defensa y seguridad», reitera el Ministerio de Hacienda. Aquí el ABC:

Qué es la Ley de Financiamiento

1- Financiamiento para el futuro: permite financiar el presupuesto de 2026 y el retorno gradual a la senda de la Regla Fiscal, reduciendo deuda y fortaleciendo la confianza en Colombia como destino de inversión.

2- Protege la inversión social: la ley garantiza recursos para salud, educación y programas sociales priorizados en el Plan Nacional de Desarrollo, evitando recortes en el presupuesto del 2026 que afectarían directamente a las familias más vulnerables.

3- Sistema tributario más justo: quienes más ingresos y patrimonio tienen harán un mayor aporte. La canasta básica y los hogares de menores y medios ingresos permanecen protegidos.

4- Cuida la salud y el ambiente. Grava consumos nocivos como alcohol, tabaco y combustibles fósiles.

5- Impulsa la economía con inversión pública.

6- Los impactos macroeconómicos y sociales son positivos en el mediano plazo.

Qué no es la Ley de Financiamiento:

1- No se grava con IVA ni con otro tributo a la canasta familiar.

2- No se gravan las boletas de recreación, actividades culturales, cine o espectáculos deportivos, solo los negocios artísticos con boletas de valor mayor a $500 mil con IVBA del 19%.

3- No se grava el culto religioso de ninguna iglesia, solo se interviene la actividad comercial derivada como: la venta de publicaciones, artículos, alquiler de salones y planes de turismo religioso.

4- No se gravan los vehículos en general, solo los híbridos que pasan del 5% al 19%. Los vehículos de más de US$30.000 a precio de importación pasan del 16% al 19% de IVA.

5- No se grava el turismo de colombianos, solo se elimina el privilegio de los extranjeros que no pagaban el IVA a los servicios de hospedaje y planes turísticos.

6- No se gravan las cuotas de administración ni servicios en propiedades horizontales residenciales.

7- No se gravan las loterías tradicionales, solo las que operan por internet que actualmente no tributan y generan un trato tributario desigual con las demás.

8- No se grava con nuevo IVA a los combustibles (alcohol carburante, biodiesel, Acpm y gasolina) sino se retiran los beneficios tributarios que tenían, los cuales generan lo que se conoce como gasto tributario.

9- No se afecta el patrimonio de una familia promedio, solamente se gravan patrimonios superiores a $1.900 millones (entre 0,5% a 5%).

10- No se modifican las tarifas de renta de personas naturales con ingresos mensuales inferiores a $10’200.000 millones. La tarifa pasa de 39% a 41% solo para personas que tengan ingresos de $142’500.000 mensuales en adelante, que aumenta de 39% a 41%.

11- Impuesto de renta a personas naturales. Permanece exonerados los ingresos hasta $6’500.000 mensuales. DE ahí en adelanta se gravan con 19% hasta 41%

Otras medidas:

– Protección a industria nacional: se crea el impuesto a importaciones de bajo costo.

– Eliminación de deducciones en renta personas naturales ($3’585.528 por dependientes).

– Ganancias ocasionales de rifas y apuestas: pasa de 20% a 30%.

– Las ganancias ocasionales de enajenación de activos, entre otras, se mantienen en 15%.

– Sobretasa a instituciones financieras: pasa de 5% a 15%

– Remisión de dividendos al exterior: pasa de 20% a 30%

Impuestos saludables:

– Bebidas alcohólicas: IVA pasa de 5% a 19%

Impuestos ambientales:

– Impuesto al carbono de combustibles fósiles: el ajuste será gradual hasta el 2029.

– Impuesto especial al sector de extracción: 1% en primera venta o exportación de petróleo y carbón.

– Incentivos a energías renovables: bono fiscal y exención de IVA a equipos de generación de energía limpia.