Petro comenzó visita a Japón; reuniones de alto nivel y visita a la Expo Osaka 2025 en la agenda

–El presidente Gustavo Petro Urrego llegó este jueves a Japón para participar en la Expo Mundial 2025 en Osaka, que reúne a cerca de 160 países bajo el lema “Diseñando la ciudad del futuro para nuestras vidas». Colombia es el único país latinoamericano presente en la exposición, con pabellón propio, en el cual, con una narrativa inspirada en el realismo mágico de Cien años de soledad, resalta la biodiversidad, la sostenibilidad y la riqueza cultural del país, y culmina con una instalación inmersiva dedicada a las flores como íconos de identidad nacional.

El mandatario, quien está acompañado por la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio, y una nutrida delegación gubernamental, fue recibido por el embajador de Japón en Colombia, Takasugi Masahiro, y por el embajador de Colombia en Japón, Gustavo Makanaky, junto con representantes de ambos gobiernos.

A su llegada al país asiático, el mandatario se reunió con miembros de la Federación Japonesa de Empresarios, encabezada por Takehiko Kakiuchi, presidente del Consejo de Administración de Mitsubishi Corporation. En el encuentro, mandatario propuso construir un proyecto conjunto alrededor de energías limpias, vehículos eléctricos y maquinarias adaptadas.

“Queremos juntarnos con pueblos que respeten el derecho internacional humanitario, que sean capaces de aliarse con nosotros en el salto tecnológico y en el cambio de visión del mundo que necesitamos”, dijo el jefe de Estado.

Por esa razón, el presidente Petro consideró “interesante que ahondemos en la transición energética entre los dos países” y aprovechar el potencial de conectividad Colombia-Japón, gracias al “océano pacífico que junta a los dos continentes y a los dos países”.

Explicó que la hoja de ruta de la cooperación técnica debe girar también alrededor de “construir una alianza que no permita el genocidio, la destrucción de los pueblos, la destrucción de la sabiduría humana construida en tantos milenios”.

El presidente Petro comparó la tragedia de los bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki, durante la Segunda Guerra Mundial, que incluyeron la muerte inmediata de decenas de miles de personas, la destrucción de las ciudades, y efectos a largo plazo en la salud de los supervivientes, con el genocidio que hoy padece el pueblo palestino en la franja de Gaza.

Por eso lamentó que “la misma línea que llevó a esas dos acciones una en el pasado y otra en el presente sigan existiendo”.

La reunión del presidente Petro fue con el presidente de la Liga Parlamentaria, Yamaguchi Shunichi, el vicepresidente Nishimura Yasutoshi y la secretaria general, Nagaoka Keiko, quienes manifestaron su disposición para continuar promoviendo la cooperación bilateral y destacaron la importancia de trabajar conjuntamente en temas de innovación, comercio y desarrollo sostenible.

El jefe de Estado estuvo acompañado por la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio; la ministra de Comercio, Diana Marcela Morales; la ministra de las Culturas, Yannai Kadamani Fonrodona; el jefe de Despacho Presidencial (E), José Raúl Moreno; el embajador de Colombia en Japón, Gustavo Makanaky; y el secretario para las Comunicaciones y Prensa, Augusto Cubides.

De otro lado, el presidente Gustavo Petro sostuvo un encuentro con el primer ministro Shigeru Ishiba y otros representantes japoneses en el cual solicitó reactivar discusiones del Acuerdo de Asociación Económica (EPA) con Japón, suspendidas desde 2021.

El mandatario colombiano insistió en la posibilidad de retomar las negociaciones en busca de un acuerdo justo, que impulse el crecimiento económico del país.

En su diálogo, el presidente Petro aseguró que este acuerdo permitiría “el ingreso de más productos colombianos a Japón” y, al tiempo, esa nación podría traer “maquinarias a Colombia” para el impulso de la agricultura en el país.

Según se indicó, Colombia reiteró su compromiso con un comercio abierto y de beneficio mutuo, señalando a Japón como socio estratégico en sectores como hidrógeno verde, energía limpia, bonos de carbono y digitalización, pilares de una relación económica moderna y sostenible.

Sobre la reunión, la canciller colombiana Rosa Yolanda Villavicencio aseguró que “fue muy interesante conversar e intercambiar con el presidente Kakiuchi, quien lleva cuatro años en Colombia y ve muchas oportunidades en las que podemos trabajar juntos”, y destacó el papel del comité como el motor fundamental de la relación económica bilateral, en el que el sector privado encuentra un espacio de diálogo estratégico sobre las prioridades de la agenda económica.

La delegación colombiana reafirmó su compromiso con un comercio internacional basado en principios de apertura y beneficio mutuo, y el establecimiento de una estrategia integral para ampliar y consolidar nuevos destinos para las exportaciones del país.

La comitiva presidencial está integrada por:

• José Raúl Moreno, jefe de Despacho Presidencial (E).

• Diana Marcela Morales, ministra de Comercio, Industria y Turismo.

• Martha Viviana Carvajalino, ministra de Agricultura y Desarrollo Rural.

• Yannai Kadamani Fonrodona, ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes.

• Gustavo Makanaky, embajador de Colombia en Japón.

• Carmen Cecilia Caballero, presidenta de ProColombia.

• Carina Murcia, viceministra de Transformación Digital del MinTIC.

• ?Augusto Cubides, secretario para las Comunicaciones y Prensa?.

• Aura María Ramírez y Daniel Castaño, asesores de Presidencia.

• José Francisco Díaz, ministro plenipotenciario.

• Altos funcionarios de protocolo, seguridad y Casa Militar.

La visita del presidente Gustavo Petro a Japón se extenderá hasta el 6 de septiembre.