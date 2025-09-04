Prosperidad Social comenzó entrega de recursos del octavo ciclo de 2025 de Colombi Mayor

–Prosperidad Social inició este miércoles la entrega de la transferencia correspondiente al octavo ciclo de Colombia Mayor, destinado a las personas mayores en situación de pobreza y vulnerabilidad. La jornada se extenderá hasta el 19 de septiembre.

En dicho ciclo 1.682.106 personas mayores están habilitadas para recibir los recursos del programa, ya sea mediante transferencia bancaria o por giro.

El director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya, informó que 527.602 personas mayores de 80 años recibirán el pago diferenciado de 225.000 pesos, como parte de la estrategia de atención prioritaria a esta población implementada desde 2024.

Prosperidad Social invertirá 232.196 millones de pesos para garantizar la entrega oportuna y segura de los recursos a nivel nacional.

El Banco Agrario de Colombia y su red de aliados estarán a cargo de la operación de pagos. Los beneficiarios recibirán un mensaje de texto con la fecha exacta en la que podrán reclamar el subsidio. También podrán consultar esta información a través del siguiente enlace

Prosperidad Social hizo un llamado a los beneficiarios para que mantengan actualizada su información de contacto, lo cual es esencial para garantizar una entrega eficaz y sin contratiempos.

Para actualizar datos o resolver inquietudes, los beneficiarios pueden comunicarse a las siguientes líneas gratuitas:

-Bogotá: 601 379 1088.

-Línea nacional: 01 8000 95 1100.

También pueden acercarse a los enlaces municipales del programa en las oficinas regionales de Prosperidad Social o en las alcaldías locales.

El gobierno del presidente Petro, a través de Prosperidad Social, continúa fortaleciendo los mecanismos de protección económica para las personas mayores, con el objetivo de garantizar una vejez digna, segura y con justicia social.