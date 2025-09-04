Hemos decidido aceptar la renuncia de las alcaldesas de Chapinero y Fontibón: Secretaría de Gobierno

Fotos: Alcaldía Mayor de Bogotá.

La Secretaría Distrital de Gobierno (SDG) informó este miércoles 3 de septiembre de 2025, que luego de analizar y revisar la ejecución presupuestal, acuerdos locales de gestión, transparencia, relacionamiento comunitario y otros aspectos claves para transformar la calidad de vida de los bogotanos, se decidió aceptar la renuncia de la alcaldesa Local de Chapinero, Alexandra Mejía Guzmán y la alcaldesa Local de Fontibón, Adriana Yaneth Ortiz Ubaque.

El secretario Distrital de Gobierno, Gustavo Quintero Ardila, aseguró que para este proceso de revisión de gestión de las Alcaldía Locales, se realizaron 18 reuniones con mandatarios locales.

«Luego de esta revisión y haciendo un balance hemos decidido aceptar las renuncias de las alcaldesas locales de Chapinero y de Fontibón. Hay que decir que las demás alcaldías seguirán en permanente seguimiento y evaluación, con un objetivo, cambiar la imagen de las Alcaldías Locales», expresó el secretario Quintero.

La Secretaría Distrital de Gobierno (SDG) ha designado a funcionarios de la entidad, como alcaldes locales encargados de Chapinero y Fontibón. Estos encargos, se realizan mientras las Juntas Administradoras Locales de Chapinero y Fontibón, presentan nuevas ternas ante el alcalde Carlos Fernando Galán.

«Funcionarios de la Secretaría de Gobierno que conocen a la perfección el Plan de Desarrollo y las problemáticas de la ciudad. Nuestro compromiso es cambiar la relación con las Alcaldías Locales», expresó el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero Ardila.

La Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG) insistirán en la transparencia, la orientación a resultados y la eficiencia en el manejo de los recursos de los Fondos de Desarrollo Local. Además, en la importancia del seguimiento a la gestión de los alcaldes y las alcaldesas locales.